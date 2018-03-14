Hayvanları otlatırken uçurumdan düşen Mehmet'ten acı haber!

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde, ailesine ait hayvanları otlatırken, yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye düşen Mehmet Bağatır (15) yaşamını yitirdi. Hayvanlara bakmak için okulu bıraktığı belirtilen Bağatır'ın cesedi zor arazi koşulları nedeniyle yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılabildi.
Olay, Bolu’nun Kıbrıscık ilçesi Dokumacılar köyünde bulunan Dokumacılar Kanyonu’nda meydana geldi. Kıbrıscık Çok Programlı Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi olan Mehmet Bağatır, iddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce ailesine ait büyükbaş hayvanlara bakmak için okulu bıraktı.
Mehmet Bağatır, babası Davut Bağatır ile birlikte hayvanlarını otlatmak için Dokumacılar Kanyonu’na gitti. Mehmet Bağatır, uzaklaşan hayvanların yanına gitmek için babasının yanından ayrıldı. Uzun süre oğluna ulaşamayan baba Davut Bağatır, köye dönmüş olabileceğini düşünerek evine gitti.
Oğlunun eve dönmediğini öğrenen baba, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Köylüler, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri, Mehmet Bağatır’ı aramak için çalışma başlattı. Gece saatlerinde havanın kararması nedeniyle durdurulan arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.
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