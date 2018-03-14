Hayvanları otlatırken uçurumdan düşen Mehmet'ten acı haber!

Olay, Bolu’nun Kıbrıscık ilçesi Dokumacılar köyünde bulunan Dokumacılar Kanyonu’nda meydana geldi. Kıbrıscık Çok Programlı Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi olan Mehmet Bağatır, iddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce ailesine ait büyükbaş hayvanlara bakmak için okulu bıraktı.