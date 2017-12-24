Hayta İsmail'den şok '30 yaşında olsa almazdım göğüsleri sarkmış olurdu'

Bu ilişki çok konuşuldu ardından evlilik geldi. Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i 62 yaşındaki Ahmet Arıman, 23 yaşındaki Kader Kaynak ile ile evlendi. İlk ortaya çıktığında büyük bir olay yaratan aşk evlilikle sonuçlanınca yeniden gündeme geldi. Ahmet Arıman evliliği ve yaşananlar hakkında ilk kez Posta'ya konuştu... Hayırlı uğurlu olsun, yeni evlendiniz! Sağolun. Valla Hayta İsmail olmak tatlı bir şeydi, ilk kez zorluğunu yaşıyorum. Daha sade bir hayatım vardı. Özel hayatımla gündeme gelmeyi pek istemezdim. Bana yakışmayanı yapmam, prensiplerim vardır çünkü. Twitter

Facebook

Google Plus

1 20

Siz 62 yaşındasınız, eşiniz 23 yaşında olunca gündeme bomba gibi düştü! 39 yaş var aramızda. Ben daha evvel evlendim, 1999’da boşanmıştım. O evlilikten iki kızım var. Biri Kader Hanım’dan büyük hatta. / Nasıl tanıştınız? ‘Hababam Günleri’miz oluyor arada. Ağustos 2016’da bir AVM’de düzenlemiştik. Oraya çocuğuyla gelmişti Kader. Benimle, ‘Hababam Sınıfı’ndan Tuncay ve Teoman ile fotoğraf çektirdi. Sonra beni Facebook’tan ekledi, mesajlar attı.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 20

Siz kızı beğendiniz mi o zaman, evli olduğunu biliyor muydunuz? Tabii, beğendim. Güzel bir kız. Yemin ederim evli olduğunu bilmiyordum. Mesajlar atıyor, yazıyor, devamlı üzerime geliyor. Sadece bir ara “Ayrıyım” gibi bir şey dedi, o kadar. Ben de nikahsız diye düşündüm. / Ama değilmiş... Sabah mesaj, akşam mesaj, aramalar... Üstelik de kaprisli, kıskanç! İki dakika geç yaz, “Neredeydin, niye yanıt vermedin” diye kızıyor. Birkaç kez engelledim, “Arama” dedim. Sonra bir gün buluşmaya karar verdik.

Twitter

Facebook

Google Plus

3 20