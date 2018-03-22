Hayta İsmail kimdir aslen nereli karısı Kader Kaynak bakım kimdi?

Hayta İsmail kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında ve Hayta İsmail'in karısı Kader Kaynak kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak edildi. 63 yaşındaki gerçek adı Ahmet Arıman olan Hababan Sınıfı'nın Hayta İsmail'i olarak tanıdığımız ünlü isim magazin basınını evliliği ile uzun süre mesgul etmişti. 23 yaşındaki Kader Kaynak ile evliliği olay olmuş günlerce konuşulmuştu. Peki Hayta İsmail'in karısı Kader Kaynak kim, ne iş yapar, eski kocası ile neden davalık oldular soruların yanıtı...

Bir çocuk annesi 23 yaşındaki Kader Kaynak'a 'Neden Ahmet Arıman neyini beğendin' diye sorulduğunda, 'çok seksi, sesine bayıldım' demesi çok konuşulmuştu. İddialara göre ikili daha Kader Kaynak evli iken tanışmış ve aynı evde nikahsız yaşamaya başlamışlardı. Bu iddiayı ortaya atan ise Kader Kaynak'ın eski eşi Osmanlı macunu satan Tarık Aydın'dı.

Onların aşkı büyük olay yaratmıştı... Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i 63 yaşındaki Ahmet Arıman'ın, evli olduğu iddia edilen, bir çocuk annesi 23 yaşındaki Kader Kaynak ile olan ilişkisi büyük bir ses getirmişti. Kader Kaynak'ın eşi Tarık Aydın, eşinin "Hayta İsmail" lakaplı Ahmet Arıman tarafından kandırılıp evi terk ettiğini iddia etmişti. Ardından gelişen olaylar skandalı daha büyük bir boyuta çıkarmıştı.

OLAY YARATAN İLİŞKİDE SON PERDE; Ahmet Arıman ve Kader Kaynak önceki akşam evlendi... Daha önce evleneceklerini açıklayan Ahmet Arıman, nikah öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ahmet Arıman'ın yaptığı açıklamalar ise bu evlilikten daha büyük olay yaratacak cinsten.

Olaylı ilişkisini nikah masasına taşıyan Ahmet Arıman, “Kimseye bir şey yapmadık. Bizim içimiz de çok rahat. Millet arkamızdan bir şeyler söylüyor ama araştırılsın hiç kimseye bir şey yapmadık. Bu kadar basit.” diyerek Kader Kaynak'ın eski eşinin iddialarına cevap vermiş oldu.

Çifte aralarındaki yaş farkı sorulduğunda usta oyuncu, “Ben kendimi yaşlanmış olarak görmüyorum. Nerde tırak orada bırak bittiği zaman biter zaten.” diyerek yaş farkının problem olmadığını söylese de sonrasında “Bende isterdim biraz daha büyük olsun. Ne yapalım? kaderimizde bu varmış.” cevabıyla kendisinin de bu konuyu sıkıntı ettiğini belli etmiş oldu.

Genç gelin Kader Kaynak ise “Buralara girmeyelim.” diyerek yaş sorularından rahatsız oldu. Normalde 29 Ekim’de yapılması beklenen nikah çiftin kavga etmesi sonucu bugüne ertelenmiş. Kavga sonrasında eşinin gönlünü aldığını söyleyen Kader Kaynak, bu nikah için çaba sarf eden taraf olmuş.

EŞİMİ KANDIRDI; Ahmet Arıman'ın eşi Kader Kaynak'ın eski eşi Tarık Aydın'ın iddiaları yenir yutulur cinsten değildi. Tarık Aydın, ünlü oyuncuyu şu sözlerle suçladı:

Eşimle 5 yıl önce tanıştık, hemşerimiz Orhan Gencebay Abim bize çok yardımcı oldu. Düğünden sonra mobilyalarımızı aldı, çok mutluyduk. 'Elif Rana' isminde kızımız oldu. İsmini Orhan Abim, Sevim Emre'nin gerçek ismi olan 'Elif'i koydu. Daha sonra oyuncu Ahmet Arıman eşimi kandırdı, artık ne beni, ne kızımızı ne de annesini tanıyor.

Hatta annesini darp etmiş. Bana da uzaklaştırma kararı aldırdı, elim kolum bağlı. Defalarca benim nikahım altındayken Beylikdüzü'ndeki evinde polislere yakalattık. En sonunda anlaşmalı boşandık. Şimdi nikah kıyacaklarını duydum. Ahmet Arıman 62 , eşim 23 yaşında...'

Ahmet Arıman, hakkındaki iddialara yanıt verdi: "Ben hanımefendiyle tanıştığımda eşiyle kavgalıydı, boşanma davası açmıştı. Tanışmamızdan 5-6 ay sonra boşanma sonuçlandı. Kaç kez hakkımda "büyü yaptı, karımı kendine bağladı" diye şikayetçi oldu ancak alınacak bir sonuç yok. Boşandılar. Ben ayırsam, aralarını bozsam tamam haklı deyip susacağım. Zaten hanımefendi ile 29 Ekim’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 16,30’da nikahımız var. Sizleri de bekliyorum”

AHMET ARIMAN KİMDİR: Ahmet Arıman, 27 Kasım 1955 yılında doğdu. 40 yılı aşkın süre Bakırköyde yaşayan sanatçı ,orta okul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitim dershaneleri derken, 1972 yıllarında orkestra hayatına başladı.

Bir turnede Münir Özkul ile çalışan sanatçı turne sonunda Hababam sınıfının Hayta İsmaili olur, ünlü yönetmen onu bu karaktere uygun gördü.

O dönemde Gülen Gözler, Neşeli Günler, Bizim aile ve Sultan gibi filmlerin kadrosunda yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra müzik geçmişi de bulunan Ahmet Arıman, İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır. Sahne çalışmalarına devam eden sanatçı, festivallerde konserlerde ve çeşitli organizasyonlarda sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Filmografi

Hababam Sınıfı - 1974

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - 1975

Bizim Aile - 1975

Hababam Sınıfı Uyanıyor - 1976

Hababam Sınıfı Tatilde - 1977

Gülen Gözler - 1977

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor - 1978

Neşeli Günler - 1978

Sultan - 1978

Hababam Sınıfı Merhaba - 2003