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Hayriye Özkul Işık kimdir Münir Özkul'ın ilk çocuğu

Hayriye Özkul Işık kimdir Münir Özkul'ın ilk çocuğu

5 Ocak tarihinde hayatını kaybeden Münir Özkul'un ilk kızı Hayriye Özkul Işık kimdir kaç yaşında? Münir Özkul ve Şadan Özkul'un evliliklerinden olan Hayriye Özkul Işık'ın aynı zamanda bir kardeşi daha bulunuyor. Altar Işık isimli çocuğu olan Hayriye Özkul Işık ile ilgili tüm bilgiler internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 07-01-2018 05:00 - Güncelleme: 07-01-2018 05:00

İSTANBUL'da 93 yaşında hayat gözlerini yuman Münir Özkul'un özel hayatı merak ediliyor. 4 kez dünyaevine giren Münir Özkul'un 3 çocuğu bulunuyor. Çocuklarından en büyüğü ise Hayriye Özkul Işık. Gelin hep birlikte Hayriye Özkul Işık'a bakalım.

Hayriye Özkul Işık en son 7 yıl önce röportaj vermişti. Babasının KOAH hastalığı nedeniyle hastanede açıklama yapan Hayriye Özkul Işık yıllar önce öldü haberlerini sert bir dille eleştirmişti. Magazin dünyasından uzak yaşayan Hayriye Özkul Işık, İstanbul'da yaşıyor. İstanbul İtalyan Lisesi'nde okuyan Hayriye Özkul Işık'ın aynı anne babasından olma bir kardeşi daha bulunuyor. Kanada'da yaşayan erkek kardeş ölüm haberini alır almaz Türkiye'ye geldi. 

Çok iyi derecede İtalyanca bilen Hayriye Özkul Işık, İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. Magazinden uzak bir hayat yaşayan Hayriye Özkul Işık Suna Selen'den olan kardeşi Güner Özkul kadar magazin gündeminde değil. İşte herkesi merak ettiği Hayriye Özkul Işık;

Hayriye Özkul Işık bu fotoğrafta oğlu ve eşiyle birlikte. 

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