Hayriye Özkul Işık kimdir Münir Özkul'ın ilk çocuğu

İSTANBUL'da 93 yaşında hayat gözlerini yuman Münir Özkul'un özel hayatı merak ediliyor. 4 kez dünyaevine giren Münir Özkul'un 3 çocuğu bulunuyor. Çocuklarından en büyüğü ise Hayriye Özkul Işık. Gelin hep birlikte Hayriye Özkul Işık'a bakalım.

Hayriye Özkul Işık en son 7 yıl önce röportaj vermişti. Babasının KOAH hastalığı nedeniyle hastanede açıklama yapan Hayriye Özkul Işık yıllar önce öldü haberlerini sert bir dille eleştirmişti. Magazin dünyasından uzak yaşayan Hayriye Özkul Işık, İstanbul'da yaşıyor. İstanbul İtalyan Lisesi'nde okuyan Hayriye Özkul Işık'ın aynı anne babasından olma bir kardeşi daha bulunuyor. Kanada'da yaşayan erkek kardeş ölüm haberini alır almaz Türkiye'ye geldi.

Çok iyi derecede İtalyanca bilen Hayriye Özkul Işık, İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. Magazinden uzak bir hayat yaşayan Hayriye Özkul Işık Suna Selen'den olan kardeşi Güner Özkul kadar magazin gündeminde değil. İşte herkesi merak ettiği Hayriye Özkul Işık;

Hayriye Özkul Işık bu fotoğrafta oğlu ve eşiyle birlikte.