Hayrettin Karaman'dan seçim açıklaması! Evet demek farzdır dedi mi?

Hayrettin Karaman, Yeni Şafak'ta "'Evet demek farzdır' dedim mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yazının başında sonucu özetlemem gerekirse, benim, '16 Nisan 2017 Referandumu' öncesinde yazdığım yazıda 'Bu halk oylamasında evet demek farzdır' şeklinde bir ifadem yoktur" ifadesini kullandı.

Karaman, "Orta derecede zekası olan, peşin hükümle okumayan ve biraz dikkat sarf eden herkesin anlayacağı üzere söylediğim, bir fıkıh kuralına dayanmaktadır; bu kurala göre farz olan bir vazife ona ulaştıran bir başka şeye bağlı ise o şey de farz olur" aktarımında bulunan Karaman, "Bu kuralı naklettikten sonra insanları, davaları ve ona götüren yol konusunda düşünerek karar vermeye yönlendirdim" dedi.

Devamında bahsi geçen yazısını yeniden okurlarına aktaran Karaman, sözlerini şöyle noktaladı: "O günlerde söylediklerim bunlardır ve hala böyle düşünüyor ve böyle diyorum.''