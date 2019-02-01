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Hayrettin Karaman'dan seçim açıklaması! Evet demek farzdır dedi mi?

Hayrettin Karaman'dan seçim açıklaması! Evet demek farzdır dedi mi?

Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, 16 Nisan'da düzenlenen referandum öncesi kaleme aldığı yazısında “Bu halk oylamasında evet demek farzdır” şeklinde bir ifadesinin olmadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 09:24 - Güncelleme: 01-02-2019 09:24

Hayrettin Karaman, Yeni Şafak'ta "'Evet demek farzdır' dedim mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yazının başında sonucu özetlemem gerekirse, benim, '16 Nisan 2017 Referandumu' öncesinde yazdığım yazıda 'Bu halk oylamasında evet demek farzdır' şeklinde bir ifadem yoktur" ifadesini kullandı. 

Karaman, "Orta derecede zekası olan, peşin hükümle okumayan ve biraz dikkat sarf eden herkesin anlayacağı üzere söylediğim, bir fıkıh kuralına dayanmaktadır; bu kurala göre farz olan bir vazife ona ulaştıran bir başka şeye bağlı ise o şey de farz olur" aktarımında bulunan Karaman, "Bu kuralı naklettikten sonra insanları, davaları ve ona götüren yol konusunda düşünerek karar vermeye yönlendirdim" dedi.

Devamında bahsi geçen yazısını yeniden okurlarına aktaran Karaman, sözlerini şöyle noktaladı: "O günlerde söylediklerim bunlardır ve hala böyle düşünüyor ve böyle diyorum.''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2019 09:40 nE kendisi,ne de söyledikleri beni ilgilendirmiyor.yönümü de ,yolumu da ,tercih ve kARARIMI DA BEN BELİRLERİM.HACIDAN-HOCADAN ÖĞRENECEĞİM HİÇ BİR ŞEY YOK.

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