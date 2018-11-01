Hayrettin Karaman'dan katılım bankalarına tepki! Adımı kullanmayın

Hayrettin Karaman, Yeni Şafak'ta "Dert çözen finansman" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bazı katılım bankaları adına şöyle bir reklam/ilan yapılıyor; Dert Çözen Finansman tüm zaruri ihtiyaçlarınızda yanınızda. Finansman tutarınız, beyan ettiğiniz ihtiyacınızı karşılamanız için hesabınıza geçsin, alışverişinizi hızla tamamlayın" bilgisini verdi.

'BUNLAR FAİZLİ KREDİ VERMEZDİ'

"Reklamı okuyan vatandaş 'Bu bankalar faizli kredi vermezler, peki bu nasıl oluyor?' diye merak ediyorlar ve ilgili şubelere gidip bilgi soranlar oluyor, aldıkları cevap şöyle oluyor: 'Elli bin liraya kadar ihtiyaç kredisi veriyoruz'. 'Ama siz faizli kredi vermezdiniz bu nasıl oluyor?' deyince de ismimi vererek 'Ondan fetva aldık' deniyor" ifadesini kullanan Karaman, şöyle devam etti:

'YÖNETİCİNİN TAKVASI AZ'

Uzun zamandan beri katılım bankalarının bir problemi de şu olmuştur:

a) Merkezde alınan kararlar ve şer'î heyetlerin verdiği fetvaların yanlış anlaşılması,

b) Bundan da kötüsü, sayıları az da olsa bazı takvası az uç yöneticilerin kararlara ve kurallara aykırı işlem yapıp bunu bir şekilde kitabına uydurmaları.

MAKSAD HASIL OLMAYINCA...

Katılım bankalarının genel müdürlüklerinde şer'î heyetler toplanır, yeni sorular ve meseleler müzakere edilir, kesin ilke 'faizsizliktir', bu ilkeye harfiyyen uyularak çözümler üretilir, merkez bunları şubelere bildirir, yanlış anlama ve uygulamaları gidermek için kurslar ve dersler tertip edilir. Şimdilerde bütün bunlar da tam olarak maksadı hâsıl etmediği için bir 'üst danışma kurulu' oluşturuldu, bir de 'şer'î denetim heyetleri' kurulmaya karar verildi.

FAİZİN AZI ÇOĞU OLMAZ

Ne benim ne de diğer heyet üyesi arkadaşların az veya çok faize fetva vermemiz söz konusu ve tartışma mevzuu bile olamaz.