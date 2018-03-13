Hayranları şaşıp kaldı! Ünlü isim oyunculuğu bıraktı

ABD'li aktris Cameron Diaz, Hollywood'daki film ve dizi kariyerine son verdiğini açıkladı.

Hayranları şaşıp kaldı! Ünlü isim oyunculuğu bıraktı

ABD'li seksi aktris Cameron Diaz, Hollywood'daki film ve dizi kariyerine son verdiğini açıkladı. Cameron Diaz'ın, eşi Benji Madden ile daha çok vakit geçirmek için oyunculuk kariyerini sonlandırmayı tercih ettiği ifade edildi. 45 yaşındaki oyuncunun yakın arkadaşı Selma Blair'in verdiği bilgiye göre Diaz, eşiyle hayatının tadını çıkarıyor. Diaz en son 2014 yılında 'Annie', 'Sex Tape' ve 'The Other Woman' adlı filmlerle seyirci karşısına çıkmıştı.

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Hayranları şaşıp kaldı! Ünlü isim oyunculuğu bıraktı

CAMERON DIAZ KİMDİR? Cameron Diaz, 30 Ağustos 1972 yılında San Diego’da dünyaya geldi. İspanyol kökenli Kübalı bir baba ile İngiliz, Alman ve kısmen Çeroki kökenli ABD'li annenin kızı olan Diaz, 16 yaşında Hollywood’da bir partide tanıştığı fotoğrafçı sayesinde Elite Model Ajansı ile bir anlaşma imzaladı.

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Hayranları şaşıp kaldı! Ünlü isim oyunculuğu bıraktı

Modellikteki başarısı Japonya, Avustralya, Morocco ve Paris’te çalışmaya, Mademoiselle ve Seventeen gibi dergileride resimlerinin çıkmasına ve Calvin Klein, Coca Cola ve Levi’s gibi büyük şirketlerin reklam kampanyalarında rol almasına neden oldu. 1994’de Jim Carrey’in başrol oynadığı "The Mask / Maske" adlı aksiyon komedi filminde sinema kariyerine ilk adımını attı.

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Hayranları şaşıp kaldı! Ünlü isim oyunculuğu bıraktı

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