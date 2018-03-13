Hayranları şaşıp kaldı! Ünlü isim oyunculuğu bıraktı

ABD'li seksi aktris Cameron Diaz, Hollywood'daki film ve dizi kariyerine son verdiğini açıkladı. Cameron Diaz'ın, eşi Benji Madden ile daha çok vakit geçirmek için oyunculuk kariyerini sonlandırmayı tercih ettiği ifade edildi. 45 yaşındaki oyuncunun yakın arkadaşı Selma Blair'in verdiği bilgiye göre Diaz, eşiyle hayatının tadını çıkarıyor. Diaz en son 2014 yılında 'Annie', 'Sex Tape' ve 'The Other Woman' adlı filmlerle seyirci karşısına çıkmıştı.