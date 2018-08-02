Hayranları fena fırçaladı: Utanmadın mı bu pozu paylaşmaya

Bir dönem üyesi olduğu Atomic Kitten müzik grubu sayesinde adını duyuran sonra da kariyerini solo olarak sürdüren Kerry Katona'ya sosyal medyadaki takipçileri ateş püskürüyor. Bunun nedeni ise Instagram'da paylaştığı selfie pozlarını çektiği mekanların dağınıklığı hatta pisliği. Birçok takipçisi Katona'yı önce fotoğraf çektiği yerleri temizlemesi, etrafa çeki düzen vermesi konusunda uyardı. Takipçileri "Sonra istediğin kadar selfie pozu çekip paylaşabilirsin" diye yorumlar yaptı.
37 yaşındaki dört çocuk annesi Kerry Katona'yı uyaran hayranları "Genç bayan odanı topla. Önce bu dağınıklığı bir kontrol altına al, sonra ayna karşısına geç" diye mesajlar yazdı. Bir dönem fazla kilolarıyla mücadele eden Katona, uyguladığı beslenme ve diyet programının sonuçlarını çektiği bu selfie'ler aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor.
Kerry Katona, önceki gün parti çıkışında yakın arkadaşıyla arabada öpüşürken görüntülenmişti.
Katona daha sonra şaşkın bir ifadeyle kameralara poz verdi. Alkolün verdiği etkiyle kendilerinden geçen ikili, magazin basınına malzeme vermekten kaçamadılar.
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