Hayranları fena fırçaladı: Utanmadın mı bu pozu paylaşmaya

Bir dönem üyesi olduğu Atomic Kitten müzik grubu sayesinde adını duyuran sonra da kariyerini solo olarak sürdüren Kerry Katona'ya sosyal medyadaki takipçileri ateş püskürüyor. Bunun nedeni ise Instagram'da paylaştığı selfie pozlarını çektiği mekanların dağınıklığı hatta pisliği. Birçok takipçisi Katona'yı önce fotoğraf çektiği yerleri temizlemesi, etrafa çeki düzen vermesi konusunda uyardı. Takipçileri "Sonra istediğin kadar selfie pozu çekip paylaşabilirsin" diye yorumlar yaptı.