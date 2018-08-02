Hayranları fena fırçaladı: Utanmadın mı bu pozu paylaşmaya

90'ların en popüler müzik gruplarından Atomic Kitten'ın eski solisti İngiliz şarkıcı Kerry Katona, Instagram'da paylaştığı selfie pozlarını çektiği mekanların dağınıklığı takipçilerini fena halde kızdırdı.

Hayranları fena fırçaladı: Utanmadın mı bu pozu paylaşmaya

Bir dönem üyesi olduğu Atomic Kitten müzik grubu sayesinde adını duyuran sonra da kariyerini solo olarak sürdüren Kerry Katona'ya sosyal medyadaki takipçileri ateş püskürüyor. Bunun nedeni ise Instagram'da paylaştığı selfie pozlarını çektiği mekanların dağınıklığı hatta pisliği. Birçok takipçisi Katona'yı önce fotoğraf çektiği yerleri temizlemesi, etrafa çeki düzen vermesi konusunda uyardı. Takipçileri "Sonra istediğin kadar selfie pozu çekip paylaşabilirsin" diye yorumlar yaptı.

112
Hayranları fena fırçaladı: Utanmadın mı bu pozu paylaşmaya

37 yaşındaki dört çocuk annesi Kerry Katona'yı uyaran hayranları "Genç bayan odanı topla. Önce bu dağınıklığı bir kontrol altına al, sonra ayna karşısına geç" diye mesajlar yazdı. Bir dönem fazla kilolarıyla mücadele eden Katona, uyguladığı beslenme ve diyet programının sonuçlarını çektiği bu selfie'ler aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor.

212
Hayranları fena fırçaladı: Utanmadın mı bu pozu paylaşmaya

Kerry Katona, önceki gün parti çıkışında yakın arkadaşıyla arabada öpüşürken görüntülenmişti.

312
Hayranları fena fırçaladı: Utanmadın mı bu pozu paylaşmaya

Katona daha sonra şaşkın bir ifadeyle kameralara poz verdi. Alkolün verdiği etkiyle kendilerinden geçen ikili, magazin basınına malzeme vermekten kaçamadılar.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro