Hayranları çıldırdı Nesrin Cavadzade sokak sokak gezip...

İspanya’da çekimi devam eden ‘Desentierro’ filmi için sık sık Valencia’ya giden Cavadzade, fanlarının yaptığı bu jestin kendisini duygulandırdığını söyledi. Oyuncu, “İlk önce Ankara’yla başladı. Gözyaşlarımı tutamadım. Daha sonra İstanbul ve İzmir’e yayıldı. Sevenlerimin böyle bir şey yapması beni çok mutlu etti. Aramızda çok güzel bir bağ var” dedi.



