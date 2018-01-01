Hayranları çıldırdı Nesrin Cavadzade sokak sokak gezip...

Nesrin Cavadzade son zamanlarda özellikle Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiriyor. ‘Bizim Hikaye’ dizisinde Tülay karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade’nin fanları, sokağa döküldü. Hayranları, oyuncunun fotoğraflarını, İstanbul, Ankara ve İzmir’de duvarlara ve elektrik direklerine yapıştırıyor. Peki bunu neden yapıyorlar?
Sevgilerini bu şekilde dile getiren Nesrinciyiz Fan Grubu’nun, “Sadece kalbimizde değilsin. Her yerde sen varsın” diyerek bu hareketi başlattığı öğrenildi.
İspanya’da çekimi devam eden ‘Desentierro’ filmi için sık sık Valencia’ya giden Cavadzade, fanlarının yaptığı bu jestin kendisini duygulandırdığını söyledi. Oyuncu, “İlk önce Ankara’yla başladı. Gözyaşlarımı tutamadım. Daha sonra İstanbul ve İzmir’e yayıldı. Sevenlerimin böyle bir şey yapması beni çok mutlu etti. Aramızda çok güzel bir bağ var” dedi.
İŞTE NESRİN CEVADZADE HAYRANLARININ YAPTIĞI O SÜRPRİZ; . Sosyal medyadaki diva yakıştırmaları hakkındaki cevap veren Nesrin Cavadzade “Divalığımın keyfini sürüyorum. Evlilik düşünmüyorum çünkü divaları mutlu etmek zordur. Diva olduğum için tatmin edilmesi zor bir insanım” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
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