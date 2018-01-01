Hayranları çıldırdı Nesrin Cavadzade sokak sokak gezip...

Hayranları çıldırdı Nesrin Cavadzade sokak sokak gezip...

Nesrin Cavadzade son zamanlarda özellikle Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiriyor. ‘Bizim Hikaye’ dizisinde Tülay karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade’nin fanları, sokağa döküldü. Hayranları, oyuncunun fotoğraflarını, İstanbul, Ankara ve İzmir’de duvarlara ve elektrik direklerine yapıştırıyor. Peki bunu neden yapıyorlar?

117
Hayranları çıldırdı Nesrin Cavadzade sokak sokak gezip...

Sevgilerini bu şekilde dile getiren Nesrinciyiz Fan Grubu’nun, “Sadece kalbimizde değilsin. Her yerde sen varsın” diyerek bu hareketi başlattığı öğrenildi.

217
Hayranları çıldırdı Nesrin Cavadzade sokak sokak gezip...

İspanya’da çekimi devam eden ‘Desentierro’ filmi için sık sık Valencia’ya giden Cavadzade, fanlarının yaptığı bu jestin kendisini duygulandırdığını söyledi. Oyuncu, “İlk önce Ankara’yla başladı. Gözyaşlarımı tutamadım. Daha sonra İstanbul ve İzmir’e yayıldı. Sevenlerimin böyle bir şey yapması beni çok mutlu etti. Aramızda çok güzel bir bağ var” dedi.

317
Hayranları çıldırdı Nesrin Cavadzade sokak sokak gezip...

İŞTE NESRİN CEVADZADE HAYRANLARININ YAPTIĞI O SÜRPRİZ; . Sosyal medyadaki diva yakıştırmaları hakkındaki cevap veren Nesrin Cavadzade “Divalığımın keyfini sürüyorum. Evlilik düşünmüyorum çünkü divaları mutlu etmek zordur. Diva olduğum için tatmin edilmesi zor bir insanım” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Milli Piyango
  7. Ekonomi
  8. Seçim
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat