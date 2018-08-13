Hayko Cepkin'in eşi Aslı Kula kimdir? Hayko Cepkin Aslı Kula ile 15 yıldır...

Farklı tarzı ile beğenilen Hayko Cepkin'in sessiz sedasız 15 yıllık sevgilisi Aslı Kula ile evlenmesinin ardından gözler Hayko Cepkin' in karısı olan Aslı Kula'ya çevrildi. Sosyal medya kullanmayan ve sanat dünyasından olmayan Aslı Kula Hayko Cepkin ile 15 yıldır beraber. 15 yıl boyunca hiç ayrılmayan iki sevgili dün akşam aile ve dostlarının katılımıyla dünya evine girdi.

NİKAH SÜRPRİZ OLDU: Hayko Cepkin 15 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Aslı Kula ile sürpriz bir şekilde evlendi.

İnstagram hesabından evlendiğini duyuran Hayko Cepkin, '15 yıllık birlikteliğimizi ailemizin ve dostlarımızın katılımı ile taçlandırdık. Çok güldük çok eğlendik. Mutluluğumuza ortak olan herkese sonsuz teşekkürler' açıklamasında bulundu.

HAYKO CEPKİN KİMDİR: Hayko Cepkin, 11 Mart 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özel Getronagan Ermeni Lisesini tamamladıktan iki sene sonra Mimar Sinan Üniversitesinde şan, solfej ve piyano dersleri aldı. Ayrıca Timur Selçuk Çağdaş Müzik Merkezinde şan ve solfej eğitimi aldı. Daha sonra bir sene Akademi İstanbul’da piyano eğitimi gördükten sonra 1997 yılında profesyonel müzik yaşamına klavyeci olarak başladı.

Albümünü çıkarmadan önce çeşitli isimlerle çalıştı ve bazı albümlerde düzenlemeci kimliğiyle yer aldı. Cepkin, Murathan Mungan’ın “Söz Vermiş Şarkılar” adlı albümünde Aylin Aslım’ın seslendirdiği, Yeni Türkü bestesi olan “Kimdi Giden” adlı parçanın düzenlemesini yaptı. Sanatçı ilk albüm çalışmasını evinde kaydettiği bestelerinden oluşan ve tüm söz, müzik ve düzenlemesi kendine ait olan “Sakin Olmam Lazım”ı Haziran 2005’te EMI etiketiyle piyasaya sürdü. Cepkin’in ilk klibi bu albümünde yer alan “Yarası Saklı” şarkısına çekildi. Daha sonra “Görmüyorsun”, “Fırtınam”, “Son Kez”, ve “Zaman Geçti” şarkılarına klipler çekti. Albüm sonrası ilk konserini aynı sene Rock İstanbul Festivalinde veren Hayko Cepkin, rock, arabest ve elektronik altyapılı müziği ile kendisine has bir kitle oluşturmaya başladı. 2005 ve 2006 yılları boyunca pek çok şehirde konserler veren Hayko Cepkin önemli festivallerde de sahne aldı. 2006 yılında düzenlenen Kral TV Müzik Ödülleri'nde yılın en iyi “Rock Erkek Sanatçı”sı olarak ödüllendirildi.

Sanatçı korku temasını işlediği ikinci albümünü 2007 yılının Mayıs ayında “Tanışma Bitti” adıyla sevenleriyle buluşturdu. Farklı tarzı ve performansıyla dikkat çeken Cepkin, bu albümdeki “Yalnız Kalsın”, “Bertaraf Et”, ve “Melekler” parçalarına klip çekti. Sanatçı, 13 Mayıs 2008’de düzenlenen “14. Kral TV Video Müzik Ödülleri”nde “En İyi Rock” dalında aday olarak gösterildi. Sanatçı aynı yıl Anadolu’nun hemen her tarafına turneler düzenledi.

Cepkin, üçüncü albümü “Sandık”ı 2010 yılında sevenleriyle buluşturdu. Albümdeki ilk klip şarkısı “Yol Gözümü Dağlıyor” oldu. Daha sonra diğer şarkılarına da klip çekti. Sıkı bir motorsiklet tutkunu olan Hayko Cepkin, 2011 yılında CNNTURK ekranlarında 14 hafta boyunca yayınlanan ‘EXTREME G’ adında bir program hazırladı. İklim şartları nedeniyle programına ara veren sanatçı, yoğun konser programı ve üniversite söyleşilerine devam ederek, yine Türkiye’deki birçok şehri dolaşıyor. Aşk temalı dördüncü albümü “Aşkın Izdırabını” 13 Kasım 2012 tarihinde müzikseverlerin beğenisine sunan Hayko Cepkin, 2006, 2007 ve 2009 yıllarında Rock’n Coke ve 2007 yılında Rock Müzikaller ve Van için Rock gibi pek çok organizasyonda yer aldı.

Sanatçı, 2014 yılında İstanbul’dan ayrılarak İzmir’in Selçuk ilçesine taşındı. Şirince’den 9 dönümlük arazi alan sanatçı orada kurduğu konaklama alanı Varil/Barrel Camping’i severlerinin hem eğleneceği hem de dinleneceği bir mekân oluşturdu. Sanatçı müzik çalışmalarını burada devam ettirmektedir.

Albümleri:

2005: Sakin Olmam Lazım, 2007: Tanışma Bitti, 2010: Sandık, 2012: Aşkın Izdırabını...

Rol Aldığı Filmler:

2012 - Acayip Hikayeler, 2008 – Çocuk, 2005 - Balans ve Manevra, 2014 - Arkadaşım Hoşgeldin (konuk oyuncu,5. bölüm).