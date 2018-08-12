Hayko Cepkin 15 yıldır sır gibi sakladığı sevgilisi ile evlendi

Müzikteki tarzıyla adından söz ettiren Hayko Cepkin, yaptığı sürprizle hayranlarını şaşırttı.

Müzikteki tarzıyla adından söz ettiren Hayko Cepkin, yaptığı sürprizle hayranlarını şaşırttı. 15 yıldır beraber olduğu Aslı Kula ile dünya evine giren şarkıcı, bu güzel gününü sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. Şarkıcının 15 yıldır biriyle olması ve hiç bir şekilde özel hayatıyla gündeme gelmemesini takipçilerinden takdir topladı.



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Hayko Cepkin'in sessiz sedasız 15 yıllık sevgilisi Aslı Kula ile evlenmesinin ardından gözler Hayko Cepkin' in karısı olan Aslı Kula'ya çevrildi. Sosyal medya kullanmayan ve sanat dünyasından olmayan Aslı Kula, Hayko Cepkin ile 15 yıldır beraber. Bu süre zarfında, hiç ayrılmayan iki sevgili dün akşam aile ve dostlarının katılımıyla hayatlarını birleştirdi. Hayko Cepkin'in paylaştığı düğün pozunda, gelinin kıyafeti de dikkat çekti.



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Farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Hayko Cepkin, sessiz sedasız 15 yıllık sevgilisi Aslı Kula nikah masasına oturdu. İnstagram hesabından evlendiğini duyuran Hayko Cepkin, '15 yıllık birlikteliğimizi ailemizin ve dostlarımızın katılımı ile taçlandırdık. Çok güldük çok eğlendik. Mutluluğumuza ortak olan herkese sonsuz teşekkürler' açıklamasında bulundu. Twitter

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