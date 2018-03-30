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'Hayırlı Cumalar' kapışması! Kafir ilan etti...

'Hayırlı Cumalar' kapışması! Kafir ilan etti...

Ünlü televizyoncu Ayşenur Arslan'ın skandal Cuma çıkışı üzerine bugün sosyal medyada "Hayırlı Cumalar Ayşenur Arslan" kampanyası yapıldı. Gazeteci Fatih Tezcan Ayşenur Arslan'ı "kafir teyze" ilan ederken Ayşenur Arslan herkese hayırlı cumalar diledi...

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 16:22 - Güncelleme: 30-03-2018 16:22

Gazeteci-yazar Ayşenur Arslan 'hayırlı cumalar' ifadesine gösterdiği sosyal medyayı karıştırdı. Arslan'a tepki için binlerce "Hayırlı Cumalar" twiti atılırken, Ayşenur Arslan da seri halde "Hayırlı Cumalar" twitleri attı. Gazeteci Tezcan'ın "kafir teyze" paylaşımına da cevap verdi...

ARSLAN NE DEMİŞTİ?: Ayşenur Arslan, Nevşin Mengü'nün programında "Bu ülke insanının dili değişti. Televizyon programı yapanlar 'Hayırlı cumalar' diye başlıyorlar mesela cuma günleri programa. Cumanın kutsal bir gün olduğunu zannederek. Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden cumaları topluca, beraber olunurmuş, tatil niyetine. Bu kadar şuur kaybına uğradık artık" demiş ve büyük tepki çekmişti.

UZUN BİR SELAMLA BAŞLADI: Bugün Ayşenur Arslan için Twitter'da "Hayırlı Cumalar" hastagı açıldı. Atılan çok sayıda twite Ayşenur Arslan kayıtsız kalmadı. Twit serisine "Esselâmu Aleyküm ve Rahmetüllâhu ve Berekâtuhu  Hayırlı Cumalar Arkadaşlar ✋" diye başlayan Arslan, bazı twitlere cevap verdi.

'KAFİR TEYZE'YE CEVAP VERDİ: Gazeteci Fatih Tezcan, "Selâmunaleykum kâfir teyze Hayırlı Cumalar!" paylaşımı yaptı. Tezcan'ın paylaşımını cevaplayan Ayşenur Arslan, "ve Aleyküm Selam Fatih Tezcan ✋Hayırlı Cumalar" dedi.

İşte Ayşenur Arslan'ın bazı 'hayırlı Cumalar' twitlerine verdiği cevaplar... 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Aykut 30 Mart 2018 16:41 Kutsal İsa'nın çarmıha gerildiği gün!...Biz bugün Hayırlı Cuma'yı (Good Friday) anıyoruz.

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