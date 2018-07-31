Haydarpaşa'nın altından tarih çıktı böyle görüntülendi

İSTANBUL'da Kadıköy'de yer alan Haydarpaşa'da yapılan restorasyon çalışmaları sırasında bulunan Bizans kalıntıları merak uyandırıyor. Peronlarının rayları altında bulunan tarihi kalıntılar yakından görüntülendi.

Haydarpaşa'nın altından tarih çıktı böyle görüntülendi

İSTANBUL'da Kadıköy'de yer alan Haydarpaşa'da yapılan restorasyon çalışmaları sırasında bulunan Bizans kalıntıları merak uyandırıyor. Peronlarının rayları altında bulunan tarihi kalıntılar yakından görüntülendi. Ağırlıklı olarak Bizans dönemine ait tarihi kalıntıların ortaya çıktığı alanda İstanbul Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı 15 arkeolog eşliğinde kazı çalışmaları titizlikle sürüyor.

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Haydarpaşa'nın altından tarih çıktı böyle görüntülendi

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, rayların altından çıkan tarihi yapılar için "Kazı çalışmaları neticesinde dokunun altından tarihi yapılar çıktı. Bu alana bakıldığında dört döneme ait tarihin izlerini görüyoruz. Geç Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kalıntılara rastlamak mümkün. Henüz mevcut verilere bakarak tam tanımlayamasak da buranın yerleşim alanı olarak kullanıldığını kabul ediyoruz" diye konuştu.

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Haydarpaşa'nın altından tarih çıktı böyle görüntülendi

10 Mayıs'ta Haydarpaşa Garı'nın peronlarına giden rayların altında tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Bu kalıntıların Geç Roma, Bizans, geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait olduğu belirlendi. 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda İstanbul Arkeoloji Müdürlüğü'ne bağlı 15 arkeologdan oluşan bir ekip, alanda kazı çalışmalarına başladı. Çalışmalar, peronlara yakın rayları da kapsayan 300 dönüm alanda üç ayrı noktada bugün de titizlikle devam ediyor.

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Haydarpaşa'nın altından tarih çıktı böyle görüntülendi

Eski bir liman şehrine ait olduğu değerlendirilen kalıntılar arasında çanak, çömlek, sikke gibi buluntular ortaya çıkarken, bunlar incelenmek üzere özel mavi kasalara konularak, incelenmek üzere ilgili atölyelere götürülüyor.

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