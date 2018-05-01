Haydar Dümen açıkladı işte onun vazgeçilmezi!

Herkesin hayatında vazgeçemediği, 'İllaki yanımda olsun' dediği şeyler vardır. Kimi yanından ayıramaz, kimi onlarsız yaşayamaz. İşte ünlülerin hayatının olmazsa olmazları, 'illaki'leri... DEMET ŞENER (ESKİ MANKEN)

1) Adidas koşu ayakkabılarım 2) Latte (Her gün 2 tane içiyorum) 3) Yoga (Haftada 2 gün 1’er saat) 4) Boğaz 5) Arabam (Porche Cayenne arabamı kendim kullanmalıyım)