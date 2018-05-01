Haydar Dümen açıkladı işte onun vazgeçilmezi!

Herkesin hayatında vazgeçemediği, 'İllaki yanımda olsun' dediği şeyler vardır. Kimi yanından ayıramaz, kimi onlarsız yaşayamaz. İşte ünlülerin hayatının olmazsa olmazları, 'illaki'leri...

Haydar Dümen açıkladı işte onun vazgeçilmezi!

Herkesin hayatında vazgeçemediği, 'İllaki yanımda olsun' dediği şeyler vardır. Kimi yanından ayıramaz, kimi onlarsız yaşayamaz. İşte ünlülerin hayatının olmazsa olmazları, 'illaki'leri... DEMET ŞENER (ESKİ MANKEN)
1) Adidas koşu ayakkabılarım 2) Latte (Her gün 2 tane içiyorum) 3) Yoga (Haftada 2 gün 1’er saat) 4) Boğaz 5) Arabam (Porche Cayenne arabamı kendim kullanmalıyım)

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Haydar Dümen açıkladı işte onun vazgeçilmezi!

IVANA SERT (MODACI)
1) Boğaz’daki balık restoranları
2) Belgrad Ormanı
3) Türk kahvesi
4) Louboutin ayakkabılar
5) Deniz (Yüzmek, tekneyle denize açılmak)

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Haydar Dümen açıkladı işte onun vazgeçilmezi!

KAYA ÇİLİNGİROĞLU (İŞ ADAMI)
1) Telefonum
2) Golf
3) I-pad
4) Porche 911 turbo otomobilim
5) Bozcaada

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Haydar Dümen açıkladı işte onun vazgeçilmezi!

FERYAL GÜLMAN (İŞ KADINI)
1) İstanbul-Bebek
2) Stilettolarım
3) Telefonum
4) Düzenli spor ve diyet
5) Hermes çantalarım

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