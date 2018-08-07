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Haydar Baş'tan mal varlığı açıklaması! Ortağını suçladı ve...

Haydar Baş'tan mal varlığı açıklaması! Ortağını suçladı ve...

Mal varlığına tedbir kararı konulan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş açıklama yaptı. Ortağının parasına el koymakla itham edilen Haydar Baş, 'Mustafa Eraslan'ın ortaya koyduklarının tamamı yalandır ve iftiradır' dedi.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 17:46 - Güncelleme: 07-08-2018 17:46

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, mal varlığına gelen tedbirin ardından yazılı bir açıklama ile iddialara yanıt verdi. 20 senelik siyasi ve akademik hayatı boyunca Türk Milletinin birliği, devletin bekası, Atatürk ilkelerinin ve inkılâplarının yaşatılması için çalıştığına işaret eden Prof. Dr. Baş, "Genel Başkanı olduğum Bağımsız Türkiye Partisi'nin bu gayeler istikametinde program yapmadığı il ve ilçe kalmamıştır. Bu süreçte dava dosyaları 20 bin sayfaya ulaşan iftira ile dolu oyunlara alet edilmek istendik. Hepsinden alnımızın akı ile çıktık" dedi.

Baş, 72 senelik ömründe bir adım bile hukukun dışına çıkmadığını vurgulayarak, "Hukukun dışına çıkmayız. Haber konusu edilen Dr. Mustafa Eraslan ile aramızdaki ihtilafta da adalet mutlaka yerini bulacaktır. Ancak bazı mihraklar, tutanakları basına sızdırmanın suç olmasına rağmen karşılığını kendilerinin bildiği menfaatlerle bu suçu işlemeyi göze alarak bizlerin ifadelerini çarpıtarak basına yansıtmıştır" ifadelerini kullandı.

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Yargı süreci devam ettiği için dava konusu ve içeriği hakkında bilgi vermeyi uygun görmediklerini kaydeden BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş, "Devam eden davanın tutanak kayıtlarının dosya içeriğine ve aslına aykırı şekilde basına yansıması, bir kez daha büyük bir oyunun içine çekilmek istendiğimizi gösteriyor. Büyük Türk milleti şahsımı ne bir dava dosyasıyla, ne de basit oyunlarla tanıyacak. Zaten Mustafa Eraslan'ın ortaya koyduklarının tamamı yalandır ve iftiradır."

Biz milletin gönlündeyiz
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, açıklamasının son kısmında Türk halkına seslenerek, "Biz ömrümüzü adadığımız Türk milleti ve devleti için yapmak istediklerimiz ile zaten gözler önünde ve gönüllerdeyiz. Devam eden yargı süreci esnasında tutanakları yayınlayan siteler için gerekli yargı süreci başlatılacaktır. Türk adaletine güvenimiz tamdır."

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KİMDİR ?
Haydar Baş
HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Haydar Baş, 28 Ocak 1947 tarihinde Trabzon‘da doğdu. Aslen Akçaabatlı. Annesinin adı Ayşe, babasının ası Hasan Baş’tır. Perihan ve sevim adında kardeşleri vardır. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon‘da yaptı. 

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