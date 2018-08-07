  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVHer KOBİ’nin işi başka.
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
eposta yazdır zoom+ zoom-

Haydar Baş kimdir aslen nereli? Bakın kaç eşi ve çocuğu var...

Haydar Baş kimdir aslen nereli? Bakın kaç eşi ve çocuğu var...

BTP Lideri Haydar Baş mal varlığına tedbir kararı ile gündeme oturdu. Aslen Trabzonlu olan Haydar Baş'ın 1'i resmi 5 eşi olduğu söyleniyor. Meltem TV ile Mesaj TV'nin de sahibi olan Haydar Baş'ın 5 karısından 18 çocuğu bulunuyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-08-2018 10:46 - Güncelleme: 07-08-2018 10:46

Bağımsız Türkiye Partisi'nin Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş siyaset arenasında 'İş, aş, Haydar Baş' sloganı ile hatırlanıyor. Renkli kampanyaları ile bilinen Haydar Baş'ın özel hayatı da hayli ilgi çekici. Daha önce hakkında çok eşli olduğuna dair iddialar çıkan Haydar Baş'ın biri resmi 4'ü dini nikahlı olmak üzere 5 eşi bulunduğu söyleniyor. Haydar Baş, bugüne kadar eş sayısıyla ilgili iddiaları yalanlamadı.

Haydar Baş’ın eşleri Trabzon’da müstakil bir apartmanda ikamet ediyor. Medyaya yansıyan haberlere göre de Haydar Baş her eşine ayrı bir kat tahsis etmiş. Eşleri İstanbul ya da Ankara'ya gittiğinde de onlara ayrı olarak tahsis edilmiş evleri bulunuyor.

18 çocuğu var : Haydar Baş'ın çok eşli yaşamında bolca da çocuk var. Bay'ın toplam 18 çocuğu bulunuyor.

Haydar Baş'ın eşleriyle ilgili bilgiler de şöyle:

BİRİNCİ EŞİ: “Ayşe B.” ile 1969’ da imam nikahıyla evlendi. 1971’ de resmi nikah yaptı. İlk eŞi “Ayşe B.” den 8 çocuğu var.

İKİNCİ EŞİ: Ankara Tıp Fakültesi’nde öğrenci olan “Emine A.” ile 1989 yılında imam nikahı ile evlendi..

ÜÇÜNCÜ EŞİ: Yine Ankara Tıp Fakültesi öğrencisi olan ve balerinlik yapan “Yıldız Y.” ile imam nikahı ile evlendi. “Yıldız Y.” ilk eşinden boşanıp kendisi ile resmi nikah yapacağı vaadiyle Haydar Baş ile evlendi. Resmi nikah yapılacağı vaadine rağmen evlilikleri bugüne kadar imam nikahı ile devam etti.

DÖRDÜNCÜ EŞİ: Yargıtay’ın 15. Dairesi’nin Üyesi olan İzzet Karadaş’ın kızı Sinem K. ile imam nikahı olarak yaptı. Haydar Baş, kızın ailesinin rızasını almaksızın bu nikahı gerçekleştirdi.

BEŞİNCİ EŞ: Baş'ın beşinci eşinin ise sürekli değiştiği iddialar arasında.

"ABD BANA 1 MİLYAR DOLAR TEKLİF ETTİ" : Baş 2015 yılında, ABD’nin kendisine 1 milyar dolar ve her türlü makamı teklif ettiğini ancak kendisinin teklifi geri çevirdiğini iddia etmişti.

Haydar Baş kimdir? : Haydar Baş, 28 Ocak 1947 tarihinde Trabzon‘da doğdu. Aslen Akçaabatlı. Annesinin adı Ayşe, babasının ası Hasan Baş’tır. Perihan ve sevim adında kardeşleri vardır. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon‘da yaptı. Kayseri‘deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden 1970 yılında mezun olmuştur.

Bakü Devlet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Haydar Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi.

Haydar Baş, Mefkureci Öğretmenler Derneği’nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yaptı. Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yaptı.

Şirketleri : Haydar Baş, kendinir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olarak tanımlıyor. “BAŞ” Şirketler Grubu, BAŞ Çelik Fabrikaları, BAŞ Ticaret A.Ş. ve BAŞ Isı Sanayi şirketinin sahibi. Haydar Baş, Meltem TV, Mesaj TV, Yeni Mesaj Gazetesi, İcmal, Öğüt ve Mesaj dergilerinin de sahibi. Özel Meltem okulları da Haydar Baş'a ait.

5 dil biliyor: Haydar Baş, Türkçeden başka Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Haydar Baş kimdir aslen nereli? Bakın kaç eşi ve çocuğu var... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 07 Ağustos 2018 11:09 OHA LAN HANGİ KABİLEDEN GELMİŞ

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro