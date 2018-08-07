Haydar Baş kimdir aslen nereli? Bakın kaç eşi ve çocuğu var...

Bağımsız Türkiye Partisi'nin Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş siyaset arenasında 'İş, aş, Haydar Baş' sloganı ile hatırlanıyor. Renkli kampanyaları ile bilinen Haydar Baş'ın özel hayatı da hayli ilgi çekici. Daha önce hakkında çok eşli olduğuna dair iddialar çıkan Haydar Baş'ın biri resmi 4'ü dini nikahlı olmak üzere 5 eşi bulunduğu söyleniyor. Haydar Baş, bugüne kadar eş sayısıyla ilgili iddiaları yalanlamadı.

Haydar Baş’ın eşleri Trabzon’da müstakil bir apartmanda ikamet ediyor. Medyaya yansıyan haberlere göre de Haydar Baş her eşine ayrı bir kat tahsis etmiş. Eşleri İstanbul ya da Ankara'ya gittiğinde de onlara ayrı olarak tahsis edilmiş evleri bulunuyor.

18 çocuğu var : Haydar Baş'ın çok eşli yaşamında bolca da çocuk var. Bay'ın toplam 18 çocuğu bulunuyor.

Haydar Baş'ın eşleriyle ilgili bilgiler de şöyle:

BİRİNCİ EŞİ: “Ayşe B.” ile 1969’ da imam nikahıyla evlendi. 1971’ de resmi nikah yaptı. İlk eŞi “Ayşe B.” den 8 çocuğu var.

İKİNCİ EŞİ: Ankara Tıp Fakültesi’nde öğrenci olan “Emine A.” ile 1989 yılında imam nikahı ile evlendi..

ÜÇÜNCÜ EŞİ: Yine Ankara Tıp Fakültesi öğrencisi olan ve balerinlik yapan “Yıldız Y.” ile imam nikahı ile evlendi. “Yıldız Y.” ilk eşinden boşanıp kendisi ile resmi nikah yapacağı vaadiyle Haydar Baş ile evlendi. Resmi nikah yapılacağı vaadine rağmen evlilikleri bugüne kadar imam nikahı ile devam etti.

DÖRDÜNCÜ EŞİ: Yargıtay’ın 15. Dairesi’nin Üyesi olan İzzet Karadaş’ın kızı Sinem K. ile imam nikahı olarak yaptı. Haydar Baş, kızın ailesinin rızasını almaksızın bu nikahı gerçekleştirdi.

BEŞİNCİ EŞ: Baş'ın beşinci eşinin ise sürekli değiştiği iddialar arasında.

"ABD BANA 1 MİLYAR DOLAR TEKLİF ETTİ" : Baş 2015 yılında, ABD’nin kendisine 1 milyar dolar ve her türlü makamı teklif ettiğini ancak kendisinin teklifi geri çevirdiğini iddia etmişti.

Haydar Baş kimdir? : Haydar Baş, 28 Ocak 1947 tarihinde Trabzon‘da doğdu. Aslen Akçaabatlı. Annesinin adı Ayşe, babasının ası Hasan Baş’tır. Perihan ve sevim adında kardeşleri vardır. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon‘da yaptı. Kayseri‘deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden 1970 yılında mezun olmuştur.

Bakü Devlet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Haydar Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi.

Haydar Baş, Mefkureci Öğretmenler Derneği’nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yaptı. Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yaptı.

Şirketleri : Haydar Baş, kendinir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olarak tanımlıyor. “BAŞ” Şirketler Grubu, BAŞ Çelik Fabrikaları, BAŞ Ticaret A.Ş. ve BAŞ Isı Sanayi şirketinin sahibi. Haydar Baş, Meltem TV, Mesaj TV, Yeni Mesaj Gazetesi, İcmal, Öğüt ve Mesaj dergilerinin de sahibi. Özel Meltem okulları da Haydar Baş'a ait.

5 dil biliyor: Haydar Baş, Türkçeden başka Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir.