Hayatını değiştiren yerde çalışmaya başladı!

Hayatını değiştiren yerde çalışmaya başladı!

Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan hastası olan Uğur Acar, operasyonun ardından 6 yılının rüya gibi geçtiğini söyledi. Hayatının değiştiği Akdeniz Üniversitesinde işe başlayan Acar’ın hedefi ise açıktan okuduğu liseyi bitirip, Akdeniz Üniversitesinde eğitimine devam etmek...

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Hayatını değiştiren yerde çalışmaya başladı!

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen, henüz bir aylıkken evinde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında kalıcı hasar oluşan Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012'de gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla değişti.

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Hayatını değiştiren yerde çalışmaya başladı!

Yüzündeki hasar nedeniyle 19 yıl kendisini toplumdan soyutlayan, çocuklar korktuğu için alışveriş merkezlerine, parklara gidemeyen Acar, Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille yeni görünümüne kavuştu.

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Hayatını değiştiren yerde çalışmaya başladı!

Nakilden sonra hayatının değiştiği hastanede iş sahibi olan, girdiği ortamlarda ilgi gören Acar, çocukların kendisini sevmesinin, arkadaşlarının artmasının mutluluğunu yaşıyor. Yüz naklinde 6. yılını kutlayan Acar, yaptığı açıklamada, nakilden önce kalabalık ortamlara, özellikle çocukların fazla olduğu yerlere giremediğini, neredeyse sokağa bile çıkamadığını dile getirdi.

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