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Hayatında ilk kez vali gören Ordulu vatandaş herkesi güldürdü

ORDU 'nun Fatsa ilçesinde herkesi gülümseten bir olay yaşandı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa ilçesinde bir dernek açılışını gerçekleştirdikten sonra makam aracına bineceği esnada Fatsalı bir vatandaşla ilginç bir diyalog yaşadı. Vatandaş Vali Yavuz'a "Hayatımda ilk defa vali gördüm, verin elinizi öpeyim" diyerek herkesi güldürdü.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 16:07 - Güncelleme: 31-10-2018 16:07

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa ilçesinde bir dernek açılışını gerçekleştirdikten sonra makam aracına bineceği esnada Fatsalı bir vatandaşla ilginç bir diyalog yaşadı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, fırıncı ustalığı yaptığı öğrenilen İsmet Yarız'ı makamında ağırladı.

Fatsa’da fırıncı ustalığı yaptığı öğrenilen İsmet Yarız, "Hayatımda ilk defa vali gördüm, verin elinizi öpeyim" diyerek Vali Seddar Yavuz’un elini öpmek istedi.

Hayatında ilk defa vali gördüğünü belirten Yarız, Vali Yavuz’a sarıldı. Vali’nin sıcak ve samimi davranışından memnun kalan Yarız, "Sizleri televizyonda görüyorduk, şimdi ise canlı gördüm çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı. Vali Seddar Yavuz da sık sık ilçe ziyaretleri yaptığını, İsmet Yarız’a denk gelmediğini ifade etti.

VALİMİZİ GÖRÜNCE ÇOK HEYECANLANDIM: Vali ile yaşadığı diyalog sonrası açıklama yapan Yarız, “Ordu Valimizi görünce çok heyecanlandım, sanki askerde iken tabur komutanımızı görmüş gibi sevindim. O anki duygumu anlatamam. Vali’de bizim gibi canlı kanlı insanmış. Hep televizyonlarda görüyordum. Elini öpmek istedim, sağ olsun oda verdi çok mutlu oldum.

VALİLİK MAKAMINDA AĞIRLADI: Vali Seddar Yavuz, İsmet Yarız’ı makamında ağırladı, onunla sohbet edip sıkıntıları dinledi. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Yavuz, Fatsa’dan gelen İsmet Yarız’ı karşıladı. Sıcak ve samimi bir şekilde Vali Yavuz’a sarılan vatandaş, yaşadığı mutluluğu anlattı.Vali Yavuz ile birlikte sohbet edip, kendi köylerine de davet eden İsmet Yarız, hayatında ilk defa vali gördüğünü yineleyerek, kendisine teşekkürlerini iletti. İsmet Yarız ayrıca, Vali Seddar Yavuz’u ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini de belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Gopaşalı 31 Ekim 2018 16:43 Kıymetli Valimiz ADAM' dır ADAM.

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