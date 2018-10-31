Hayatında ilk defa vali gören vatandaşın tepkisi gülümsetti

Fatsa’da fırıncı ustalığı yaptığı öğrenilen İsmet Yarız, "Hayatımda ilk defa vali gördüm, verin elinizi öpeyim" diyerek Vali Seddar Yavuz’un elini öpmek istedi. Hayatında ilk defa vali gördüğünü belirten Yarız, Vali Yavuz’a sarıldı. Vali’nin sıcak ve samimi davranışından memnun kalan Yarız, "Sizleri televizyonda görüyorduk, şimdi ise canlı gördüm çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı. Vali Seddar Yavuz da sık sık ilçe ziyaretleri yaptığını, İsmet Yarız’a denk gelmediğini ifade etti.

İlginç diyalogda ise fırıncı ustası İsmet Yarız, Vali Seddar Yavuz’a özel bir pide yapmak istediğini söyledi. Vali Yavuz ile vatandaş Yarız günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali ile yaşadığı diyalog sonrası açıklama yapan Yarız, “Ordu Valimizi görünce çok heyecanlandım, sanki askerde iken tabur komutanımızı görmüş gibi sevindim. O anki duygumu anlatamam. Vali’de bizim gibi canlı kanlı insanmış. Hep televizyonlarda görüyordum. Elini öpmek istedim, sağ olsun oda verdi çok mutlu oldum. Kendisi de halktan birisi. Beni makamında bir çay içmeye davet ederse çok mutlu olur ve bu sefer elini iki defa öpeceğim. Eskiden valiyi yakından görmek çok zordu. 50-60 tane korumayla geziyordu vali ve yanına yaklaşamıyorduk. Şimdi valiler ise halkın içinde. Halkın sorunları ile ilgilenen bir vali gördüm. Kendisinin yüzünde ihlaslı bir tebessüm vardı. Beni makamında kabul etmesini bekliyorum” diye konuştu.