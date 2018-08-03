Hayatımın en zor yazısı deyip acı haberi duyurdu

Nagehan Alçı geçtiğimiz günlerde Bodrum'da maskeyle denize atlayıp maskeyi çıkaramadığı için tedavi altına alınan çocuğu gündeme getirmiş, maskenin de 'Decathlon' marka olduğunu söylemişti. Alçı'nın bu yazısından sonra marka ürünün kopya olduğunu açıklamıştı.

"Darmadağın bir şekilde klavyenin başına oturdum şimdi. Bu, hayatımın en zor yazılarından biri…" diyen Alçı ikizi olan 8 yaşındaki Doruk'un geride büyük acılar bırakarak yaşamını yitirdiğini duyurdu.Maskeyi çoluk çocuk herkesin kullandığına dikkat çeken yazar ailelere de uyarıda bulundu: Lütfen dikkat edin! Üzerinde 10 yaş altı kullanamaz ve atlanamaz diyor! 10 yaş üstü için bile hem ağzı, hem burnu kapatan bir maske çok iyi yüzme bilen için uygun bence. Suyu hafife almayın, çocuklarınızı gözünüzden asla ayırmayın…

Nagehan Alçı'nın bugünkü yazısından "Deniz maskesi takan çocuktan kötü haber" başlıklı bölüm:

Geçtiğimiz günlerde yazmıştım. Tam yüz sualtı maskesi yüzüne vakum yaptığı için maskeyi çıkaramayan ve yoğun bakıma kaldırılan bir çocuk vardı ya… Maalesef o yavru yaşamını yitirdi… Biraz önce aileye ulaştım. Öyle büyük bir trajedi dinledim ki… Darmadağın bir şekilde klavyenin başına oturdum şimdi. Bu, hayatımın en zor yazılarından biri…

İKİZİ VARMIŞ: Vefat eden Doruk 8 yaşındaymış. Bir de ikizi var! Demir. Bodrum Yeşilyurtlular sitesinde ev kiralamışlar. Çocuklar yüzmek için iskeleye gitmiş. Doruk iskeleden maske ile atlamış ve bir daha çıkamamış… Günler süren yoğun bakım sürecinin ardından önceki gün yaşamını yitirdi minik melek. Geride feci bir acı bıraktı. İkizi Demir sürekli kardeşini soruyormuş. Dün ona gerçeği açıklamışlar. İnsanın ikizini kaybetmesi, kalbini kaybetmesinden farksızdır. Düşünmek bile kahrediyor… Kendinden fiziksel olarak daha büyük olan Doruk’un gidişini duyunca ‘beni artık kim koruyacak?’ diye sormuş Demir ilk olarak. Aile perişan. Babaannesi Sevgi Hanım torununu anlatırken bir yandan dua ediyor, bir yandan sesi hıçkırıklarla kesiliyor. Anne devamlı kendini suçluyor, ölüden farksız. Büyük, tarifsiz bir keder…