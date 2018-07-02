Hayati ve Diğerleri 4. bölüm fragmanı

Hayati ve Diğerleri 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı; 3 Temmuz 2018 Salı akşamı Kanal D'de...

İdealist, işine aşık bir baş komiser olan Hayati, görev yaptığı sürgün karakolu olan İkircikli Karakolu’nu örnek bir karakol haline getirmeye çalışırken her bölüm yeni bir suç dosyasını kendine has yöntemlerle çözmeye çalışmaktadır. Emri altında çalışan farklı karakterlerdeki polis memurları, seneler sonra karşısına çıkan imkansız aşk ve yakasını bırakmayan talihsizlikler ise Hayati’nin kariyerini riske atacak yeni sorunları beraberinde getirmektedir.

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