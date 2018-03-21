Hayatı kabusa dönmüştü! Şimdi moral kaynağı oldu

Çok acılar çektiğini ancak o dönemde iyi olacağıyla ilgili sürekli kendini teselli ettiğini ifade eden Elalmış, şöyle konuştu: "2013 yılında ayrıldığım eşim tarafından üzerime kezzap dökülmesi sonucu tüm vücudum yandı. Plastik cerrahide ameliyatlarım devam etti. Çok zor süreçti, acılarım vardı ama kendi kendimi teselli ediyordum. Kalkacağım, işimin başına geçeceğim, bir şey olmadı bunlar geçecek diye diye kendimi teselli ettim. O dönemde raporluydum. Bu olaydan önce Adana Numune Hastanesi Seyhan Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışıyordum.''