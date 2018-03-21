Hayatı kabusa dönmüştü! Şimdi moral kaynağı oldu

Boşandığı eşinin döktüğü kezzapla tüm vücudu yanan, çektiği acının izlerini yüzünde ve vücudunda taşıyan Fatma Elalmış, doktor asistanı olarak göreve başladığı Adana Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde hastalara destek oluyor.

Hayatı kabusa dönmüştü! Şimdi moral kaynağı oldu

Eski kocasının 5 yıl önce kezzapla yaptığı saldırının ardından yüzü, kolları ve bacaklarında yanıklar oluşan 36 yaşındaki Fatma Elalmış'ın, uzun süren zorlu tedavi sürecinin ardından yaşadığı acıları unutmaya çalışıyor. Yanık merkezinde doktor asistanı olarak görev yapan Elalmış, yaşadığı acı tecrübeyi hastanede yanık tedavisi gören hastalarla paylaşarak onlara yaşadıkları zorlukları aşmaları için destek oluyor.

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Hayatı kabusa dönmüştü! Şimdi moral kaynağı oldu

Fatma Elalmış, AA muhabirine, 2013 yılında boşandığı eşinin üzerine döktüğü kezzapla tüm vücudunun yandığını söyledi. Üç ay boyunca Adana Numune Hastanesi Seyhan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yanık Ünitesinde tedavi gördüğünü ve çok sayıda ameliyat geçirdiğini dile getiren Elalmış, o günleri hatırlamak dahi istemediğini vurguladı.

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Hayatı kabusa dönmüştü! Şimdi moral kaynağı oldu

Çok acılar çektiğini ancak o dönemde iyi olacağıyla ilgili sürekli kendini teselli ettiğini ifade eden Elalmış, şöyle konuştu: "2013 yılında ayrıldığım eşim tarafından üzerime kezzap dökülmesi sonucu tüm vücudum yandı. Plastik cerrahide ameliyatlarım devam etti. Çok zor süreçti, acılarım vardı ama kendi kendimi teselli ediyordum. Kalkacağım, işimin başına geçeceğim, bir şey olmadı bunlar geçecek diye diye kendimi teselli ettim. O dönemde raporluydum. Bu olaydan önce Adana Numune Hastanesi Seyhan Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışıyordum.''

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Hayatı kabusa dönmüştü! Şimdi moral kaynağı oldu

''Raporum bitince de arka planda olmayı tercih ettim. Şirketimle görüştüğümde onlar da bana yanık merkezinde çalışabileceğimi söyledi ve ben de hemen kabul ettim. 'Zevkle çalışırım.' dedim çünkü o hastaların yaşadığını bizzat ben yaşadım, nasıl bir acı çektiklerini, yıkıldıklarını çok iyi biliyorum çünkü aynı acılardan ben de geldim. O yüzden onlara da destek olurum düşüncesiyle yanık merkezinde çalışmaya başladım."

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