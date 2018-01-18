Hayat Sırları 11. final bölümü fragmanı

Hayat Sırları 11. final bölümü fragmanı yayınlandı. Hayat Sırları'nın son bölümünde neler olacak? Hayat Sırları 21 Ocak 2018 Pazar akşamı Star'da...

Hayat Sırları, yıllardır sırtlarında taşıdıkları, kimseye anlatamadıkları büyük sırları, ilmek ilmek ördükleri mutlu yuvalarına bomba gibi düşen Kuzgun ailesinin sevgiyle sarmalanmış, sıcacık ama bir o kadar da tehlikelerle dolu hikayesini anlatıyor.

Bir tarafta Burak ve Seher’in kalpleri acıtan, tutkulu ve gizemli aşk hikayesine tanık olurken, diğer taraftan Kuzgun ailesinin yaşadığı Hayat Apartmanı’nın ve Kuzgun mutfağının her bir merdivenine, duvardaki her çatlağına sızan sımsıcak sevgi dolu hikayesine ortak olacağız. 

Hayat onları öylesine sıkıştıracak ki, bu sevgi dolu aileyi temellerinden sarsacak, usul usul yaklaşan büyük tehlikenin, her birinin canlarını acıtan sırların tek tek açığa çıkması, beklenmedik bir anda hayatlarını darmadağın edecek.

İstanbul’un gözden uzak semtlerinden birinde açtıkları esnaf lokantasında 20 masalık dünyalarında büyük bir özenle hayat mücadelesi veren Kuzgun ailesi her şeye rağmen ayakta durmaya, hayatta kalmaya çalışacak.

Büyük sırlar yüklenmiş bu hikaye, dokunduğu her kalbi ısıtırken yakacak; okşarken acıtacak. Yüreğindeki sırları sırtında taşımak zorunda kalmış her seyirci bu sıra dışı hikayenin suç ortağı olacak ve hiçbir seyirci Kuzgun Lokanta’dan boş dönmeyecek.

  • Dizi Fragmanları 18 Ocak 2018 00:18
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