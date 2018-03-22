Hayat Devam Ediyor ile ünlenmişti Meltem Miraloğlu'nun son hali şoke etti

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi ile ünlenen Meltem Miraloğlu'nun son hali görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Hayat Devam Ediyor'un Hayat'ı Meltem Miraloğlu'nun son hali...

Hayat Devam Ediyor ile ünlenmişti Meltem Miraloğlu'nun son hali şoke etti

Bir zamanlar ATV ekranlarında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi ile ünlenen Meltem Miraloğlu o gün bugündür ekranlarda yer almıyor. Daha alternatif sinema işlerine yönelen Meltem Miraloğlu aynı zamanda sosyal medyayı hayli aktif kullanıyor. Ancak son paylaştığı bir görüntü büyük bir olay yarattı. Meltem Miraloğlu'nun son halini görünce şoke olacaksınız.

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Hayat Devam Ediyor ile ünlenmişti Meltem Miraloğlu'nun son hali şoke etti

2017 yılında dünya evine girdiği yönetmen Tayfur Aydın'dan boşanan Meltem Miraloğlu, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşım ile estetik yapan ünlüler kervanına katıldığı iddia edildi. Ünlü isimlerin sık sık kendilerini değiştirmek için estetik yaptırdığını görüyoruz. Estetik yaptıran ünlüler kervanına sonra olarak ise Meltem Miraloğlu da katıldı iddiası herkesi şaşırttı.

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Hayat Devam Ediyor ile ünlenmişti Meltem Miraloğlu'nun son hali şoke etti

7 sene önce yayınlanan ve Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği ‘Hayat Devam Ediyor’ dizisinde çocuk gelin rolüyle ünlenen Meltem Miraloğlu’nun son hali sosyal medyaya düştü. Miraloğlu’nun dudaklarına silikon yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.

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Hayat Devam Ediyor ile ünlenmişti Meltem Miraloğlu'nun son hali şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun son hali sizleri gerçekten şoke edecek!

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