Hayat Devam Ediyor ile ünlenmişti Meltem Miraloğlu'nun son hali şoke etti

Bir zamanlar ATV ekranlarında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi ile ünlenen Meltem Miraloğlu o gün bugündür ekranlarda yer almıyor. Daha alternatif sinema işlerine yönelen Meltem Miraloğlu aynı zamanda sosyal medyayı hayli aktif kullanıyor. Ancak son paylaştığı bir görüntü büyük bir olay yarattı. Meltem Miraloğlu'nun son halini görünce şoke olacaksınız.