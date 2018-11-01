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Hayaller Maldiv gerçekler İstanbul Ağır ceza! Balayı hayali kötü bitti

Hayaller Maldiv gerçekler İstanbul Ağır ceza! Balayı hayali kötü bitti

Maldivler'e balayına gitmek için bir turizm firması ile anlaşan çift düğüne 10 gün kala firmayı aradı. Kuzenlerinin de ortak oldukları firmaya 4 bin 800 dolar veren çift firmaya gidince hayatlarının şokunu yaşadı.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 11:50 - Güncelleme: 01-11-2018 11:50

Doktor çiftin Maldivler’de balayı hayali mahkemede bitti. Düğüne 10 gün kala 4 bin 800 dolara balayı paketi satın aldıkları turizm firmasının kapısında başka mağdurlar tarafından asılan “Size ulaşamıyoruz bize ulaşın” yazılı notu görünce dolandırıldıklarını anlayan çift, soluğu mahkemede aldı.

Turizm firmasının sahibi olan 2’si kardeş 3 ortak hakkında dolandırıcılık suçundan 10’ar yıla kadar hapis ve 5 biner güne kadar adlî para cezası istemiyle dava açıldı.

DÜĞÜN ZEHİR OLDU
İSTANBUL Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan davanın iddianamesine göre; doktor çift Aykut ve Nihal Çelik, nişanlı oldukları 17 Mart 2016 tarihinde Taksim'de bulunan ANT Turizm firmasından 4 bin 800 dolara Maldivler’de balayı için tatil paketi satın aldı. Paranın bir kısmını peşin ödeyen çift, geri kalan tutarı da taksitlendirdi.

TELEFONLARA ÇIKMADILAR
Nihal Çelik'in kız kardeşi de nişanlısıyla birlikte aynı şirketten yine Maldivler’de balayı için paket satın aldı. Düğüne 10 gün kala Aykut Çelik, şirketin eski ortağı ve çalışanı olan Oktay S.'yi aradı. Ancak yanıt alamadı. Şirket telefonları da cevap vermeyince Aykut Çelik, firmaya gitti. Kilitli kapıya başka mağdurlar tarafından asılan “Size ulaşamıyoruz bize ulaşın” yazılı notu gördü. 

KUZENLERİ DOLANDIRMIŞ
Dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu TÜRSAB'A bildirdi. “Konuyu biliyoruz, idari işlem başlattık” yanıtını aldı.  Aykut ve Nihal Çelik savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çift, şikayet dilekçelerinde kuzen olan ortakların kendilerini maddi manevi zarara uğrattıklarını belirtti. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Oktay S., ANT Turizm firmasında yüzde 10 hissesi olduğunu ancak çıkan anlaşmazlık nedeniyle 2016 Temmuz ayında ortaklıktan ayrıldığını anlattı. Teyzesinin oğulları olan Adem ve Davut H.'nin firmayı kapatarak Gürcistan’a kaçtıklarını belirtti.  

30 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR
Adem ve Davut H. ile kuzenleri Oktay S. hakkında dolandırıcılık  suçundan 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis ve 5 biner güne kadar adlî para cezası istemiyle dava açıldı.

“15 TEMMUZ MAĞDURUYUZ” 
Sanık Adem H. ise, firmayı 2003 yılında kurduklarını, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir çok rezervasyonun iptal edildiğini bu nedenle işlerinin kötüye gittiğini söyledi. Şirketin 750 bin TL borcu olduğunu belirten Adem H., "Rezervasyonlar iptal edilip ödeme olmayınca çarkı döndüremedik. Dolandırıcılık kastıyla hareket etmedik. Zararlarını ödeyeceğim" dedi. Mahkeme Oktay S’nin bir sonra ki oturuma zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 01 Kasım 2018 12:30 Lan millet parasını verip tatile gidiyor üstünü sizmi tamamlayıp milleti götürüyorsunuz bide 750bin borcu varmış yalana bak

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