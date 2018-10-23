Hayaller Avrupa gerçekler ise...

Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri, Alaybey Mahallesi yakınlarında yol uygulaması yapan polis ekipleri, durdukları otomobilde Pakistanlı 6 şahsın olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince araçta yapılan kontrollerde, yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenilen Pakistanlı 6 kaçak ve 1 organizatör gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Araç içinde yapılan aramada ayrıca şişme bot, can yelekleri, gıda ve giyim malzemeleri ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından otomobil sürücüsü organizatör B.S. adliyeye sevk edilirken, yabancı uyruklu 6 şahıs, sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.