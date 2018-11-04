Hayalindeki erkeği bulmak için çöpçatan sitesine 80 bin lira kaptırdı!

İNGİLTERE'de yaşayan Tereza Burki isimli kadın, hayalindeki doğru erkeği bulabilmek için bir Londra'daki çöpçatanlık ajansına 80 bin lira ödeme yaptı. Ancak sonuç umduğu gibi çıkmayınca mahkemeye koştu.

Hayalindeki erkeği bulmak için çöpçatan sitesine 80 bin lira kaptırdı!

İNGİLTERE'de yaşayan ve doğru erkeği, ödeme yaptığı ajans sayesinde bulacağına inanan Tereza Burki hayatının şokunu yaşadı. Kendisine 100 erkeğin resminin bulunduğu katalog gösterildi. Potansiyel erkek arkadaşı ile Karayipler'de tatile çıkmak, lüks ve ihtişam içinde yaşamak isteyen Tereza, adayı bulamadığı gibi ajanstan parasını geri istedi. Mahkemelik oldular ve mahkeme kadını haklı buldu...

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Hayalindeki erkeği bulmak için çöpçatan sitesine 80 bin lira kaptırdı!

KATALOGDA 100 ERKEK VARDI... Tereza Burki'ye binlerce erkek aday önereceğini belirten ajansın kataloğunda yalnızca 100 erkek bulunuyordu.

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Hayalindeki erkeği bulmak için çöpçatan sitesine 80 bin lira kaptırdı!

PARASINI GERİ İSTEDİ AMA... Tereza, istediği kriterde erkek aday sunamayan ajanstan parasını geri istedi. Ajans 80 bin lirayı geri ödemeyi reddetti.

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Hayalindeki erkeği bulmak için çöpçatan sitesine 80 bin lira kaptırdı!

HAYATININ ERKEĞİ YERİNE MAHKEMEYİ BULDU... Tereza, hayatının aşkını bulma ümidiyle çıktığı yolda kendisini mahkeme kapısında buldu.

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