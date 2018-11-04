Hayalindeki erkeği bulmak için çöpçatan sitesine 80 bin lira kaptırdı!

İNGİLTERE'de yaşayan ve doğru erkeği, ödeme yaptığı ajans sayesinde bulacağına inanan Tereza Burki hayatının şokunu yaşadı. Kendisine 100 erkeğin resminin bulunduğu katalog gösterildi. Potansiyel erkek arkadaşı ile Karayipler'de tatile çıkmak, lüks ve ihtişam içinde yaşamak isteyen Tereza, adayı bulamadığı gibi ajanstan parasını geri istedi. Mahkemelik oldular ve mahkeme kadını haklı buldu...