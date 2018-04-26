Hayal kırıklığı yaratmıştı! Mehmed Bir Cihan Fatihi böyle veda edecek

Reytinglerde beklenen patlamayı yapamayan Kanal D'nin dönem dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi, 6. bölümde ekran macerasını noktalıyor. Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile Çetin Tekindor'un paylaştığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 6. bölümde yayından kaldırılmasına karar verildi. Yüksek maliyetiyle dikkat çeken dizinin, ilk bölümünden itibaren aldığı reytingler kanalı memnun etmemişti.
1 Mayıs Salı akşamı ekranlara veda edecek Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin final fragmanı da yayınlandı. Bizans İmparatorluğu, Mehmed'e karşı önlem almaya çalışıyor; Mehmed, Konstantiniyye hayali için harekete geçiyor. Bugüne kadar birçok projede yer alan ve alnının akıyla çıkan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bu kez izleyicilerinden geçer not alamadı ve 6 bölümde ekranlara veda edecek.
Yayınlanan son fragmanda Sultan Mehmed Han, Konstantiniyye hayali için hamlelerine devam eder. Bizans İmparatoru Konstantinos, Çandarlı Halil Paşa ve İshak Paşa'dan gizli yürüttüğü planı, tam istediği gibi devam eder. Şehzade Orhan ise Konstantinos ile iş birliği yapmanın eşiğindedir. Mehmed'in yükselişi, herkesi tedirgin eder.
Öte yandan Eleni'nin, Mehmed'in yanında oluşu Bizans İmparatorluğu'nun tepkisini çeker. Eleni'nin, kendilerine karşı Mehmed'e yardım ettiğini düşünürler. Eleni'yi köşeye sıkıştırabilmek için Evdokya görevlendirilir. Eleni ile Mehmed'in iş birliği, Melike Hatun'u da rahatsız etmeye devam eder. Leyla Hatun ise Beyazıd'ın hedef haline geldiğini öğrenir. Saraydaki tehlikeler giderek artarken, Konstantinos ise Mehmed'in kara bir haber alacağını ifade eder.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER