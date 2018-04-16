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Hayal kırıklığı: ABD yönetimi kaynıyor! Bu nasıl saldırı?

Hayal kırıklığı: ABD yönetimi kaynıyor! Bu nasıl saldırı?

ABD Senatosunun önemli isimlerinden Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD öncülüğündeki Suriye saldırısının Beşar Esed rejimine 'zayıf bir cevap' ve rejimin kimyasal silah kullanmasına karşı 'küçük bir bedel' olarak görüleceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 22:34 - Güncelleme: 16-04-2018 22:34

Esed rejiminin 7 Nisan’da abluka altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine düzenlediği kimyasal saldırıya tepki olarak ABD, İngiltere ve Fransa’nın düzenlediği füze saldırısı, ABD kongresinde büyük ölçüde memnuniyetle karşılandı ancak Kongrenin önemli isimlerinden başta Senatör Graham olmak üzere birçok senatör ve temsilci, saldırının daha geniş strateji ile desteklenmesi konusunda uyarıda bulundu.

Kongrenin şahinlerinden biri olarak bilinen Cumhuriyetçi Senatör Graham yaptığı yazılı açıklamayla ABD öncülüğündeki saldırıyı takdir ederken, saldırı ile ilgili kaygısını da belirtti.

Graham açıklamasında, "Korkarım ki bu saldırı zayıf bir askeri tepki olarak görülecek ve Esed tekrar kimyasal silah kullanma karşılığında küçük bir bedel ödemiş olacak. Esed, iş yapmanın bedelinin sınırlı bir Amerikan saldırısı olacağını hesap etmiş olmalı. Rusya ve İran, bu sınırlı saldırıyı, 'ABD’nin ayrılmadan önce bıraktığı birkaç bomba ile tatmin olması' olarak görecek" ifadesini kullandı.

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"GÜÇLÜ BİR SALDIRI OLMADI"

ABD’nin Duma’daki kimyasal saldırıya tepkisini askeri bir taktiksel yanıt olarak değerlendiren Graham, saldırıyı, "Esed ve Rusya veya İran'ınSuriye'deki stratejisini değiştirmeye veya tekrar değerlendirmeye götürecek oyununun kurallarını değiştiren, güçlü bir tür saldırı değildir" şeklinde değerlendirdi.

SENATÖR MCCAIN: "BU TÜR BİR SALDIRIYLA AMACA ULAŞILAMAZ"

Saldırıya destek vererek ABD’nin Suriye stratejisi konusunda kaygılarını belirten bir diğer isim de Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain.

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Arizona’da kanser tedavisi gören McCain, yazılı açıklamasında, saldırıya destek verdi ancak ABD’nin uzun dönemde başarılı olmak için Suriye ve tüm bölge konusunda kapsamlı bir strateji yapması gerektiğini vurguladı.

McCain, "Başkanın sadece DEAŞ ile ilgili değil aynı zamanda Rusya ve İran'ın bölgedeki kötü etkilerine karşı hedeflerimizi ortaya koyması gerekir. Geniş stratejiden bağımsız hava saldırıları gerekli olabilir ancak bunlar tek başına ABD'nin Orta Doğu’daki amaçlarına ulaşmasını sağlayamaz" değerlendirmesinde bulundu.

SENATÖR JACK REED: "BAŞKAN'IN TWEET'LERLE KENDİNİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI"

Bir eleştiri de Rhode Island Senatörü Demokrat Jack Reed’den geldi. Reed, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu adımın kapsamı ve etkisi konusunda daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Başkanın tahrik edici tweetleri kendisini köşeye sıkıştırdı. Sınırlı cezalandırıcı bir harekat, Suriye halkını gerçekten rahatlatacak tek şey olan Suriye savaşının son bulması için dizayn edilmiş kapsamlı bir stratejinin yerini tutamaz."

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SENATÖR MARCO RUBIO: "DAHA GERÇEK VE KAPSAMLI BİR STRATEJİ LAZIM"

Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio da saldırıyı takdir etti ancak benzer bir eleştiriyi vurguladı.

Rubio, yazılı açıklamasında, "Esed’in halkını, bölgeyi ve ABD’nin güvenliğini tehdit etmesine son vermek üzere ve Rusya ile İran’ın Suriye diktatörlüğünün devam eden barbarlığına verdiği desteğe karşı, yönetime, daha gerçek ve kapsamlı bir strateji ortaya koyması çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 16 Nisan 2018 23:21 Trump bir hafta boyu, geldik!.... Geliyoruz!...... Füzeler yolda diye davul çaldıktan sonra boş bir iki binaya bomba atıldı!.............

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