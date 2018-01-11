Hawking'den korkutan açıklama: İnsanlık için tarih verdi!

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'den insanlığın geleceğini ilişkin korkutan yeni bir tahmin geldi. 'Stephen Hawking'in Favori Yerleri' belgeselinin 2. bölümünde ünlü fizikçi Hawking, küresel ısınmanın devam etmesinin Dünya'da yaşamayı dayanılamaz kılacağını iddia ederek, "200-500 yıl sonra insanlığın kendine yeni bir yuva araması gerekecek" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Hawking ayrıca "İklim değişikliğinin olmadığını savunan biriyle karşılaştığında onlara Venüs'e gitmelerini söyleyin. Yolculuk masraflarını ben karşılarım" dedi.

"İNSANLIĞIN YENİ BİR YUVA ARAMASI GEREKECEK": Nitekim NASA'nın 2002 tarihli araştırmasına göre, Venüs gezegeni 4 buçuk milyar yıl önce Dünya gibi üzerinde su ve bitkilerin bulunduğu bir gezegendi, ancak ısınmanın etkisiyle okyanuslar buharlaştı ve günümüzdeki halini aldı.