Havayolu şirketinden grup seks skandalı

Çin'in en büyük hava yolu şirketlerinden China Eastern Airlines, grup cinsel ilişki skandalıyla çalkalanıyor.

Çin'in en büyük hava yolu şirketlerinden China Eastern Airlines, grup cinsel ilişki skandalıyla çalkalanıyor. 4 hostes ve 2 pilotun yer aldığı görüntüler Çin'de sansürlenmiş durumda. Madrid'de bir kareoke barda çekildiği iddia edilen görüntüler ortalığı karıştırdı. Çin'in en büyük sosyal medya platformu olan Weibo'da yayınlanan videoda, 4 kadın ve 2 erkek görünüyor. Görüntülerde yer alan kişilerin China Eastern Airlines'ta çalışan uçuş ekibi olduğu iddia edildi. Twitter

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Skandal iddiaların ardından şirket yetkilileri, görüntülerdeki kişilerin kendi personelleri olmadığını ve görüntülerin Madrid'de değil Afrika'da çekildiği belirtildi. Çin’in en büyük havayolu şirketlerinden China Eastern Airlines’ın adı sosyal medyada yayınlanan bir video nedeniyle grup seks skandalına karışmış durumunda. İspanya’nın başkenti Madrid'de çekildiği iddia edilen görüntülerde 4 kadın ve 2 erkek cinsel ilişkiye girerken görülüyor. Twitter

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Çin’in en büyük sosyal medya platformu Weibo’da yayınlanan videodaki kişilerin China Eastern Airlines’ta çalışan uçuş ekibi olduğu öne sürülüyor. Ortalığı karıştıran iddiaların ardından havayolu şirketi yetkilileri bir açıklama yaptı. Görüntülerdeki kişilerin kendi çalışanları olmadığını söyleyen yetkililer, videonun Afrika’da çekilmiş olabileceğini belirtti. Twitter

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