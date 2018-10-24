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Havayı içme suyuna dönüştüren sistem su ihtiyacını giderecek!

Havayı içme suyuna dönüştüren sistem su ihtiyacını giderecek!

Farklı kategorilerdeki bilimsel çalışmaları teşvik etmek için ciddi ödüller sunan XPrize Vakfı, iki yıl önce içme suyu üretilmesi için başlattığı yarışmada kazanan belli oldu. Kazanan WEDEW isimli sistem oldu.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 14:51 - Güncelleme: 24-10-2018 14:51

Bilimsel çalışmaları teşvik etmek için ciddi ödüller sunan XPrize Vakfı, yaklaşık 800 milyon insanın su kıtlığı ile karşı karşıya kaldığını göz önünde bulundurarak bir yarışma başlatmıştı. Vakıf, tuzlu suyu arındırma yöntemlerinin pahalı olduğunu vurgulayarak katılımcıların ucuz ve verimli bir sistem geliştirmesini istemişti. 

Havayı suya dönüştüren sistem WEDEW kazandı
Eylül ayında dört takım yarışmada finale yükselirken yarışmanın kazananı geçtiğimiz günlerde vakıf tarafından duyuruldu. Los Angeles'tan katılan Skysource(Skywater Alliance) takımı havayı suya dönüştüren WEDEW isimli sistem ile yarışmanın kazananı oldu.

1.5 milyon dolar ödül verildi
1.5 milyon dolarla ödüllendirilen ekip bu parayı WEDEW sistemini geliştirip suya ulaşmanın zor olduğu(veya suyun pahalı olduğu) bölgelerde kullanıma sunmaya çalışacak.

WEDEW Nasıl çalışıyor?
Bir çöp konteyneri boyutunda olan cihaz, etraftaki sıcak havayı toplayıp bunu soğutma tankında soğutarak yoğuşma işlemini gerçekleştiriyor. Yoğuşma sonrasında toplanan hava suya dönerken daha sonra bu su çeşitli filtrelerden geçerek içilebilir hale getiriliyor. Tabi bu çalışma prensibine sahip başka cihazlar mevcut ancak WEDEW'e ödülü getiren özelliği yüksek verimliliği ve yeşil enerji kullanımı.

Enerji kaynağını odunlardan alıyor
Biyokütle enerjisiyle çalışan sistem çevredeki odunları, hindistan cevizi kabuklarını ve diğer organik atıkları enerji kaynağı olarak kullanıyor. Bu sayede organik atıkların karbondioksite dönüşmesine engel olarak karbon salınımı da azaltan sistem, çevrede organik atık bulunmuyorsa güneş panelleri ve yerleşik bir batarya ile da çalışmasını sürdürebiliyor.

1135 Litre su üretebilecek
WEDEW'in biyokütle (ya da güneş) enerjisi kullanmayan versiyonu halihazırda satışta ancak bu yeni model enerji maliyetini düşürerek özellikle kişi başına düşen gelirin az olduğu bölgelerde işe yarayabilir. Ekibin verdiği bilgilere göre WEDEW ile hava durumuna bağlı olarak günde 113 litre ile bin 135 litre arasında su üretmek mümkün.

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