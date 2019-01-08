Türkiye'de herhangi bir havalimanına indiğiniz takdirde, sizlere yardımcı olacak porterlere ödeyeceğiniz zamlı ücretler belli oldu. İstanbul Havalimanı'nda el bagajları için adeti 8.50 TL'den 10 TL'ye, valiz için adeti 13 TL'den 15.50 TL'ye, kargo bagaj ücreti ise adeti 26 TL'den 31 TL'ye çıktı.
Ayrıca bagaj taşımada tarifede belirlenen ücretlerin üzerinde ücret istenemeyecek.
İstanbul, Antalya, Adnan Menderes, Muğla Dalaman, Milas Bodrum Havalimanı terminallerinde elde edilen bagaj taşıma gelirlerinin yarısı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ödenecek:
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Havalimanlarındaki bagaj taşıyıcılarının 2019 ücret tarifesi belli oldu haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER