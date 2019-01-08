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Havalimanlarındaki bagaj taşıyıcılarının 2019 ücret tarifesi belli oldu

Havalimanlarındaki bagaj taşıyıcılarının 2019 ücret tarifesi belli oldu

Havalimanlarında porter olarak adlandırılan bagaj taşıma görevlilerinin 2019 yılı ücret tarifeleri belli oldu.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2019 16:03 - Güncelleme: 08-01-2019 16:03

Türkiye'de herhangi bir havalimanına indiğiniz takdirde, sizlere yardımcı olacak porterlere ödeyeceğiniz zamlı ücretler belli oldu. İstanbul Havalimanı'nda el bagajları için adeti 8.50 TL'den 10 TL'ye, valiz için adeti 13 TL'den 15.50 TL'ye, kargo bagaj ücreti ise adeti 26 TL'den 31 TL'ye çıktı.

Ayrıca bagaj taşımada tarifede belirlenen ücretlerin üzerinde ücret istenemeyecek.

İstanbul, Antalya, Adnan Menderes, Muğla Dalaman, Milas Bodrum Havalimanı terminallerinde elde edilen bagaj taşıma gelirlerinin yarısı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ödenecek:

İşte havalimanlarının 2019 otopark tarifeleri

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • O kara 08 Ocak 2019 18:12 Ankara Esenbogadaki valiz taşıma arabalarına ödenen paraya yazık tekerleri bile çalışmıyor Onların hepsi çöplük Bu Ülkenin İnajına yazık

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