Havalimanında skandal görüntüler! Arama bahanesiyle iç çamaşırından elini sokup...

Havalimanları, üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı yegane yerlerin başında geliyor. X-ray cihazlarının yanı sıra, güvenlik görevlileri yolcuları elle de arıyor. Ancak ortaya taciz mi yoksa arama mı olduğu belli olmayan görüntüler çıkıyor.

Havalimanında skandal görüntüler! Arama bahanesiyle iç çamaşırından elini sokup...

Özellikle son dönemlerde artan terör olayları, kalabalık yerler, otogarlar, havalimanları, konser salonları gibi birçok yerde, üst düzey tedbire neden oluyor. Bu yerlerden biri de, az önce bahsettiğimiz gibi havalimanları. Malumunuz üzere havalimanlarında X-ray cihazlarının yanı sıra, özel güvenlik görevlileri, yolcuları didik didik arıyorlar. Fakat arama mı yoksa taciz mi olduğu belli olmayan görüntüler ortaya çıkıyor.

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Havalimanında skandal görüntüler! Arama bahanesiyle iç çamaşırından elini sokup...

Tişörtler, kazaklar, ayakkabılar, iç çamaşırları... Ne bulursa arayan görevlilerin kimi zaman bunları iyi niyetle yapmadıkları hissine kapılmamak imkansız. Birazdan göreceğiniz karelerde bu cinsten. Dünyanın birçok farklı yerinde çekilen görüntüler akıllara 'Taciz mi yok güvenlik mi?' sorularını akıllara getiriyor.

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Havalimanında skandal görüntüler! Arama bahanesiyle iç çamaşırından elini sokup...

İşte akıllarda soru işaretleri bırakan o görüntüler.

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Havalimanında skandal görüntüler! Arama bahanesiyle iç çamaşırından elini sokup...

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