Havalimanında görüntülendi! Kibariye'nin son hali hayranlarını korkuttu

Havalimanında görüntülendi! Kibariye'nin son hali hayranlarını korkuttu

2018’i yurtdışında karşılayan ünlüler, önceki akşam Türkiye’ye döndü. Türkiye'ye dönenler arasında Kibariye de vardı. Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık’la birlikte poz verdi. Ünlü şarkıcı, “Yılbaşı günü Almanya ve Belçika’da 4 konser verdim. Rekor bende. Yorgunluktan bacaklarım tutmuyor” dedi. Ünlü şarkıcının yorgunluğu yüzüne de yansıdı. Yorgunluğu yüzüne yansıyan Kibariye'nin makyajsız hali herkesi şaşırttı. Kibariye'nin makyajsız hali sosyal medyada da çok konuşuldu. Kimileri ise Kibariye'nin makyajsız halini doğal samimi bulanlar da vardı. Kibariye'nin moraran gözleri hayranlarını korkuttu.

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Havalimanında görüntülendi! Kibariye'nin son hali hayranlarını korkuttu

2018’i yurtdışında karşılayan ünlüler, önceki akşam Türkiye’ye döndü. Türkiye'ye dönenler arasında Kibariye de vardı. Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık’la birlikte poz verdi. Ünlü şarkıcı, “Yılbaşı günü Almanya ve Belçika’da 4 konser verdim. Rekor bende. Yorgunluktan bacaklarım tutmuyor” dedi. Ünlü şarkıcının yorgunluğu yüzüne de yansıdı. Yorgunluğu yüzüne yansıyan Kibariye'nin makyajsız hali herkesi şaşırttı. Kibariye'nin makyajsız hali sosyal medyada da çok konuşuldu. Kimileri ise Kibariye'nin makyajsız halini doğal samimi bulanlar da vardı. Kibariye'nin moraran gözleri hayranlarını korkuttu.

25
Havalimanında görüntülendi! Kibariye'nin son hali hayranlarını korkuttu

2018’i yurtdışında karşılayan ünlüler, önceki akşam Türkiye’ye döndü. Türkiye'ye dönenler arasında Kibariye de vardı. Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık’la birlikte poz verdi. Ünlü şarkıcı, “Yılbaşı günü Almanya ve Belçika’da 4 konser verdim. Rekor bende. Yorgunluktan bacaklarım tutmuyor” dedi. Ünlü şarkıcının yorgunluğu yüzüne de yansıdı. Yorgunluğu yüzüne yansıyan Kibariye'nin makyajsız hali herkesi şaşırttı. Kibariye'nin makyajsız hali sosyal medyada da çok konuşuldu. Kimileri ise Kibariye'nin makyajsız halini doğal samimi bulanlar da vardı. Kibariye'nin moraran gözleri hayranlarını korkuttu.

35
Havalimanında görüntülendi! Kibariye'nin son hali hayranlarını korkuttu

2018’i yurtdışında karşılayan ünlüler, önceki akşam Türkiye’ye döndü. Türkiye'ye dönenler arasında Kibariye de vardı. Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık’la birlikte poz verdi. Ünlü şarkıcı, “Yılbaşı günü Almanya ve Belçika’da 4 konser verdim. Rekor bende. Yorgunluktan bacaklarım tutmuyor” dedi. Ünlü şarkıcının yorgunluğu yüzüne de yansıdı. Yorgunluğu yüzüne yansıyan Kibariye'nin makyajsız hali herkesi şaşırttı. Kibariye'nin makyajsız hali sosyal medyada da çok konuşuldu. Kimileri ise Kibariye'nin makyajsız halini doğal samimi bulanlar da vardı. Kibariye'nin moraran gözleri hayranlarını korkuttu.

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