Havaların normale dönmesi artık zor! Herşeye hazırlıklı olun

Aşırı sıcak, dolu, sağanak... Değişken havalar insanları şaşırtıyor. Uzmanlara göre, geçen yıl olduğu gibi meteorolojik doğal afetlerin görüleceği bir yaz ve sonbahar bizi bekliyor... Bu yaz her türlü havaya hazırlıklı olun...

Sıcaklık değerleri nisan ayı sonunda 30’lu dereceleri aşınca bu yazın nasıl geçeceği merak konusu oldu. İstanbul’da nisan ayı sıcaklık rekorları kırılırken, pazartesi gündüz, 28.6 derece olan sıcaklık, salı 30.9’u, perşembe ise 30.6’yı buldu. Ani sıcaklık artışını küresel iklim değişikliğine bağlayan uzmanlar, bu yazın normalden 2-3 derece daha sıcak geçeceği öngörüsünde bulunuyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen, “Geçen yıl olduğu gibi meteorolojik doğal afetlerin görüleceği bir yaz ve sonbahar bizi bekliyor. Sıcaklık değerleri normalin 3 derece üzerine çıkacak. Temmuz ikinci yarısı, ağustos ve eylül aylarında sıcaklıkların yüksek ve yağışların ortalamanın üzerinde olması Türkiye’de konvektif (orajlı-gökgürültülü) hareketleri arttıracak. Bu durum şiddetli yağışları ve dolu yağışlarını oluşturacak" uyarısı yaptı. Twitter

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Sıcaklık değerleri nisan ayı sonunda 30’lu dereceleri aşınca bu yazın nasıl geçeceği merak konusu oldu. İstanbul’da nisan ayı sıcaklık rekorları kırılırken, pazartesi gündüz, 28.6 derece olan sıcaklık, salı 30.9’u, perşembe ise 30.6’yı buldu. Ani sıcaklık artışını küresel iklim değişikliğine bağlayan uzmanlar, bu yazın normalden 2-3 derece daha sıcak geçeceği öngörüsünde bulunuyor. Twitter

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İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarının geçen hafta boyunca batı ve güney illerinde normalin 10 derece üzerinde seyrettiğine dikat çekerek; “Geçen yıl olduğu gibi meteorolojik doğal afetlerin görüleceği bir yaz ve sonbahar bizi bekliyor. Sıcaklık değerleri normalin 3 derece üzerine çıkacak. Temmuz ikinci yarısı, ağustos ve eylül aylarında sıcaklıkların yüksek ve yağışların ortalamanın üzerinde olması Türkiye’de konvektif (orajlı-gökgürültülü) hareketleri arttıracak. Bu durum şiddetli yağışları ve dolu yağışlarını oluşturacak. Mayıs ayından itibaren tüm Türkiye’de sıcaklık ortalamaları 2-3 derece yüksek seyredecek. Özellikle iç kesimlerde yüksek sıcaklıklar eylüle sarkacak” dedi. Twitter

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