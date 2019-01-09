HAVAİST'te sefer sayısı 140'a çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye ait HAVAİST’in seferleri İstanbul Havalimanı’ndaki yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak arttırılıyor.Karar Türk Hava Yolları’nın 9-10 Ocak 2019 tarihinden itibaren Havalimanı’ndaki mevcut uçuşlarını karşılıklı olarak artıracak olması nedeniyle alındı.
-Taksim(Abdülhak Hamit Caddesi) - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı (İST-19) (Gidiş Dönüş)
Taksim- Abdülhak Hamit Caddesi
Beşiktaş İETT Peronlar
Zincirlikuyu-Metrobüs
4. Levent Metro
İstanbul Havalimanı
-Yenikapı-Bakırköy - İstanbul Havalimanı ( İST-1) (Gidiş Dönüş)
Yenikapı İDO
Bakırköy İDO
Yenibosna-Kuleli
Başakşehir-Metrokent
İstanbul Havalimanı
-Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7) (Gidiş Dönüş)
Kozyatağı Metro
Ümraniye-Tepeüstü
Kavacık Köprüsü
İstanbul Havalimanı
-TÜYAP - Bahçeşehir İstanbul Havalimanı ( İST-2) (Gidiş Dönüş)
TÜYAP
Beylikdüzü- Cumhuriyet
Beylikdüzü- Marmara Park
Bahçeşehir- Merkez
İstanbul Havalimanı
-15 Temmuz Demokrasi Otogarı – Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı ( İST- ) (Gidiş Dönüş)
15 Temmuz Demokrasi Otogarı
Alibeyköy Cep Otogarı
Hasdal
Göktürk (Emniyet Amirliği)
İstanbul Havalimanı
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