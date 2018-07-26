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Havada pilotlar yumruk yumruğa kavga etti! Büyük panik...

Havada pilotlar yumruk yumruğa kavga etti! Büyük panik...

İçinde 157 yolcu bulunan Irak Hava Yolları'na ait yolcu uçağının pilotu ile yardımcı pilotu havada yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Yolcuların büyük panik yaşadığı skandal olayın ardından uçak sorunsuz iniş yaptı.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 15:46 - Güncelleme: 26-07-2018 15:46

Irak'ta seyir halindeki uçakta yemek yüzünden yumruk yumruğa kavga eden iki pilot, yolcuların güvenliğini tehlikeye attı. Yerel basında yer alan haberlere göre, 157 yolcu taşıyan Irak Hava Yolları'na ait Meşhed(İran)-Bağdat seferini yapan uçakta iki pilot arasında yemek yüzünden tartışma çıktı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ... Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen olaya ilişkin yolcuların çektiği bazı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bağırışların duyulduğu görüntülerde kokpit kapısında kan izleri de dikkati çekti. Pilotların uçuş güvenliğini tehlikeye atan kavgası, bir anda ülkede en çok konuşulan konular arasına girdi. 

BİRİ EMEKLİ OLDU BİRİ ATILDI... Irak Ulaştırma Bakanlığı, olayın kamuoyuna yansımasının ardından kavga eden iki pilotun da lisanslarının iptal edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kaptan pilot Raad Muhammed Yakub'un emekliye sevk edildiği, yardımcı pilot Ali Ahmed Salih Tiveciri'nin de görevine son verildiği kaydedildi.

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