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Havada gerilim: Rusya'ya nota verdiler!

Havada gerilim: Rusya'ya nota verdiler!

Estonya Dışişleri Bakanlığı, II-76 Rus askeri kargo uçağının hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek Rusya'ya nota verdi.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 20:13 - Güncelleme: 13-03-2018 20:13

Estonya yerel basınında yer alan haberlerde, II-76 Rus kargo uçağının dün Estonya hava sahasını ihlal ettiği, bunun üzerine bugün Estonya Dışişleri Bakanlığının Rusya'ya nota verdiği belirtti.

Estonya Ordusu, Rus kargo uçağının Baltık Denizi'nde Vaindloo Adası yakınlarında hava sahası ihlali gerçekleştirdiği, ihlalin yaklaşık bir dakika sürdüğü, uçağın radar alıcı vericisinin açık olmasına rağmen Estonya Hava Seyrüsefer Hizmeti ile bağlantı kurmadığı iddiasında bulundu.

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ: Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları reddederek, uçuşun uluslararası kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğini, hiçbir ülkenin sınırının ihlal edilmediğini savundu.

Belçika'nın Florennes Askeri Üssü'nde bulunan iki F-16 uçağının, ocak ayında Kuzey Denizi üzerinde 'Tupolev TU 160' tipi iki Rus bombardıman uçağını engellediği duyurulmuştu.

Rusya, Baltık ülkelerinde sık sık hava sahası ihlali suçlamasıyla karşılaşıyor. 

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