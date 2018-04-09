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Hava üssünü kim vurdu Rusya'dan flaş saldırı açıklaması

Hava üssünü kim vurdu Rusya'dan flaş saldırı açıklaması

Suriye'nin Humus kentindeki hava üssüne füzelerle yaşanan saldırıyla ilgili Rusya'dan son dakika açıklaması geldi. Rusya iki İsrail savaş uçağının 8 füzeyle saldırdığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 10:15 - Güncelleme: 09-04-2018 10:15

Sabah saatlerinde Suriye'de hava üssünün vurulduğu haberi son  dakika bilgisi olarak ajanslara düşmüş. Ölü ve yaralıların olduğunun açıklandığı saldırı sonrası ABD ve Fransa saldırıyla ilgililerinin olmadığını açıklamışlardı. Rusya o saldırıyı İsrail'in yaptığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin merkezinde yer alan T-4 ismiyle de anılan Tayfur askeri havaalanına İsrail uçaklarının Lübnan'ın hava sahasından saldırdığı belirtildi.

HAVA ÜSSÜNE 3 FÜZE İSABET ETTİ

Açıklamaya göre, Suriye'nin hava savunma sistemleri İsrail uçaklarından fırlatılan 8 füzeden beşini vurdu, askeri havalananına sadece 3 füze isabet etti.

'İSRAİL, T-4 HAVAALANINI LÜBNAN TOPRAKLARINDAN 8 GÜDÜMLÜ FÜZE FIRLATTI'

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"9 Nisan'da (TSİ) 03.25 ila 03.53 saatleri arasında İsrail hava güçlerine ait iki F-15 uçağı Suriye'nin hava sahasına girmeden, T-4 havaalanını Lübnan topraklarından sekiz güdümlü füze fırlattı. Güdümlü füzelerden beşi Suriye'nin hava savunma sistemleri tarafından imha edildi."

İsrail uçaklarından fırlatılan diğer üç füzeninse askeri havaalanının batı yönünde yer alan kısmına isabet ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu saldırıda Suriye'deki Rus askeri danışmanların ölmediği ya da yaralanmadığını kaydedildi.

Flaş! İsrail saldırısında 14 İran askeri öldü...

Suriye'de askeri havaalanına füze saldırısı

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • TÜRK milliyetçileri 09 Nisan 2018 10:41 S400ler israil bu saldırıyı yaparken uyuyormuydu hani rusyadan aldığımız şu meşhur s400ler

    CEVAP YAZ 3 1
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