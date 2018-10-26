Hava Kuvvetlerinde dev FETÖ operasyonu: 53 gözaltı!

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütünün 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması'na yönelik yürütülen çalışmada, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan kişilerin arandığı tespit edildi.
Soruşturma çerçevesinde, 37'si muvazzaf, 11'i görevinden ihraç edilen, 5'i emekli, 2'si istifa eden 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Diyarbakır merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, 37'si muvazzaf, 53 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüphelilerden ikisinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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