Hava kirliliğini bitirecek 'sentetik ağaç' üretildi

ABD'nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile California Üniversitesinden bilim insanları, havadaki karbondioksidi glukoza çevirerek büyüyen, sertleşen ve kendini onaran sentetik malzeme geliştirdi.
Polimer, glukoz oksidaz ve kloroplast hücrelerin bileşiminden oluşan jel malzemenin, tıpkı bitkilerin fotosentez aracılığıyla büyümesi, kendi yapısını inşa etmesi ve onarması gibi, karbondioksidi emerek katı ve dayanıklı yapıya dönüştüğü belirtildi.
Araştırmaya önderlik eden MIT öğretim üyesi Michael Strano, yeni icadı ile ilgili olarak, "Ağaçlar gibi büyüyebilen bir sentetik malzeme düşünün. Havadaki karbondioksidi alıyor ve kendi malzemesinin omurgası haline getiriyor." ifadesini kullandı.
Jel malzemenin bileşimindeki ıspanak yapraklarından çıkarılan kloroplast hücreleri sayesinde güneş ışığından aldığı enerjiyle havadaki karbondioksidi glukoza dönüştürdüğü ifade edildi.
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