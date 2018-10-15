Hava kirliliğini bitirecek 'sentetik ağaç' üretildi

Araştırmaya önderlik eden MIT öğretim üyesi Michael Strano, yeni icadı ile ilgili olarak, "Ağaçlar gibi büyüyebilen bir sentetik malzeme düşünün. Havadaki karbondioksidi alıyor ve kendi malzemesinin omurgası haline getiriyor." ifadesini kullandı.



