Hava harekatlarında 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin’e 20-22 Ocak'ta düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınakların imha edilerek, saldırı hazırlığındaki 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada; Irak kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak tarihlerinde hava harekâtı düzenlendiği belirtilerek, "Hava harekâtlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.