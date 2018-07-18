Hava durumu tahmini Meteoroloji'den yağmur uyarısı

TÜRKİYE yaz yağmuru etkisi altında. Meteoroloji sitesinden bugün arka arkaya uyarılar geldi. Bu uyarılardan biri İstanbul için oldu. Ankara'da da kuvvetli yağışlar var. İstanbul'a Saat 16.00'dan sonra kuvvetli yağış alarmı verilirken yağmur erken bastırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını duyurdu. Metrekareye 10-35 kg/metrekare yağış düşmesi beklenirken sel baskınları olabilir. Uyarıda 'meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı' dikatli olunmalı denildi.

İstanbul saatlik hava durumu : İstanbul için meteoroloji sitesindeki saatlik hava durumu tahmininde saat 18.00'a kadar kuvvetli yağış uyarısı var.

Dolu iddiası doğru mu? : Sosyal medyada dolaşan dolu yağacak iddiasına ise Profesör Orhan Şen nokta koydu. Şen : "Gene dolu yaygarası başlamış dün akşamdan beri telefonum susmadı İstanbul da DOLU YOK rahat olun. Yağmur var arasıra şiddetli ama çok şiddetli değil. Dünde aynı öngörüyü yapmıştım takip edenlere. İstanbulda normal yağmurda yağsa şehir seli oluyor" dedi.

Şile'de salahana gibi dolanan yağmur geldi: Meteoroloji uzmanı Mikdat Kadıoğlu ise haritalı bir tahmin paylaştı ve 'Yağmur salahana gibi dolanıyor' yorumunu yaptı. O yağmur öğleden sonra saat 15.00'dan itibaren İstanbul'un üstüne indi.