Hava durumu tahmini Meteoroloji'den yağmur uyarısı

TÜRKİYE yaz yağmuru etkisi altında. Meteoroloji sitesinden bugün arka arkaya uyarılar geldi. Bu uyarılardan biri İstanbul için oldu. Ankara'da da kuvvetli yağışlar var. İstanbul'a Saat 16.00'dan sonra kuvvetli yağış alarmı verilirken yağmur erken bastırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını duyurdu. Metrekareye 10-35 kg/metrekare yağış düşmesi beklenirken sel baskınları olabilir. Uyarıda 'meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı' dikatli olunmalı denildi.

İstanbul saatlik hava durumu : İstanbul için meteoroloji sitesindeki saatlik hava durumu tahmininde saat 18.00'a kadar kuvvetli yağış uyarısı var. 

Dolu iddiası doğru mu? : Sosyal medyada dolaşan dolu yağacak iddiasına ise Profesör Orhan Şen nokta koydu. Şen : "Gene dolu yaygarası başlamış dün akşamdan beri telefonum susmadı İstanbul da DOLU YOK rahat olun. Yağmur var arasıra şiddetli ama çok şiddetli değil. Dünde aynı öngörüyü yapmıştım takip edenlere. İstanbulda normal yağmurda yağsa şehir seli oluyor" dedi.

Şile'de salahana gibi dolanan yağmur geldi: Meteoroloji uzmanı Mikdat Kadıoğlu ise haritalı bir tahmin paylaştı ve 'Yağmur salahana gibi dolanıyor' yorumunu yaptı. O yağmur öğleden sonra saat 15.00'dan itibaren İstanbul'un üstüne indi.

  • Güncel 18 Temmuz 2018 15:25
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Hava durumu tahmini Meteoroloji'den yağmur uyarısı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro