Hava durumu spikeri sosyal medyayı sallıyor! Zorla frikik veriyor

Hava durumu spikeri Hülya Uğur 'Havanız nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun" diyerek ortalığı yıkıp geçmişti. "İspanya'nın Hülya Uğur'u" Marcela Unda da sunumundan daha çok giydiği kıyafetlerle sosyal medyayı sallıyor.

Hava durumu spikeri sosyal medyayı sallıyor! Zorla frikik veriyor

HAVA durumu spikerlerini güzel kadın sunuculardan seçmek dünya medyasında neredeyse bir gelenek... Ancak İspanya'nın ünlü hava durumu spikeri bu geleneği adeta herkesin kafasına kazıyor... Ekranda her giydiği kıyafet olay oluyor. Sosyal medya onu konuşuyor. İşte İspanyol sunucu Marcela Unda'nın sosyal medyayı sallayan görüntülerinden bazıları... , sadece hava durumu sunma kabiliyeti ile değil giydiği cüretkar dekolteli elbiseleri ile de olay oluyor.

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Hava durumu spikeri sosyal medyayı sallıyor! Zorla frikik veriyor

İspanya televizyonlarının en seksi kadın sunucularından Marcela Unda, sadece hava durumu sunma kabiliyeti ile değil giydiği cüretkar dekolteli elbiseleri ile de olay oluyor.

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Hava durumu spikeri sosyal medyayı sallıyor! Zorla frikik veriyor

Çekici spiker, hava durumu ile alakası olmayan sunuş kabiliyeti ile ekrandakileri kendine hayran bırakıyor.

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Hava durumu spikeri sosyal medyayı sallıyor! Zorla frikik veriyor

Gündemde kalabilmek için zaman zaman çılgınlıklar da yapan Marcela Unda'nın programa bikinisiyle çıkmışlığı da var...

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