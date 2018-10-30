Hava durumu spikeri sosyal medyayı sallıyor! Zorla frikik veriyor

HAVA durumu spikerlerini güzel kadın sunuculardan seçmek dünya medyasında neredeyse bir gelenek... Ancak İspanya'nın ünlü hava durumu spikeri bu geleneği adeta herkesin kafasına kazıyor... Ekranda her giydiği kıyafet olay oluyor. Sosyal medya onu konuşuyor. İşte İspanyol sunucu Marcela Unda'nın sosyal medyayı sallayan görüntülerinden bazıları... , sadece hava durumu sunma kabiliyeti ile değil giydiği cüretkar dekolteli elbiseleri ile de olay oluyor.