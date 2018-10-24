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Hava durumu İzmir 5 günlük haritalı güncel hava raporu

Hava durumu İzmir 5 günlük haritalı güncel hava raporu

İZMİR hava durumu son tahminleri meteoroloji açıkladı. İzmir'de bugün öğleden sonra şiddetli yağış görülecek ve yağışlar gece boyunca etkili olacak. İzmir saatlik güncel hava durumu tahminlerine bakıldığında ise sıcaklıklarda düşüş görülmüyor. Bugün İzmir'de sıcaklık 17 derece olacak. Öğleden sonraya aman dikkat.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 13:35 - Güncelleme: 24-10-2018 13:35

İZMİR hava durumu saatlik tahmini meteoroloji açıkladı. Bugün İzmir'de sıcaklık değerleri 17 derece olacak ve öğleden sonra İzmir'de sağanak yağış etkili olacak, yağışlar gece boyunca devam edecek.  Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Aydın il geneli, Manisa ve İzmir'in doğu kesimleri ile Balıkesir ilinin güneydoğu kesimleri gece saatlerinden itibaren bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek.

İzmir'de hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Şanlıurfa hariç Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Muğla, Antalya'nın doğu kesimleri, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Tunceli, Muş, Bitlis, Bingöl ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Marmara'da kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (30-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara ve Orta Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Muğla, Antalya'nın doğu kesimleri, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Tunceli, Muş, Bitlis, Bingöl ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın ; Marmara'da kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (30-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Güneşe aldanmayın ilk kar kapıya dayandı! Günü de belli saati de

 

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