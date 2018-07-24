Hava durumu insan psikolojisi ile alakası var mı?

Elbette etkiler. Üşüdüğümüzde ya da havaların sıcak olduğu zamanlar psikolojimizi tetikler. Kaslar ve sinirler üzerine de etkileri vardır. Örneğin yaz mevsiminde güneş altında fazla kalmamalıyız çünkü sadece güneş çarpmaları değil ısının verdiği kaslar üzerine ve dolaşım sistemine etkileri de vardır. Dünya üzerinde alışkın olmadığımız hava olaylarına karşı ve siz her zaman alışkın olduğunuz havaları yaşayamadığınızdan dolayı bu sizin fizyolojinize ve psikolojinize de yansıyor.