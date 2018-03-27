Hava durumu çok fena! Meteorolojiden arka arkaya uyarı

İSTANBUL için saatlik hava durumu tahmininde uyarı verildi. Saat 15.00'da başlayan sağanak saat 18.00'a kadar sürüyor. Antalya, İzmir, Muğla, Mersin, Adana, Hatay ve Konya başta olmak üzere bir çok ilde etkili oluyor.

Meteoroloji arka arkaya uyarı verdi. Beklenen şiddetli yağış İstanbul'un üzerine çöktü. Saat 16.00'da bastıran gökgürültülü sağanak yağış kentin her iki yakasında etkili oluyor. Hava sıcaklığı yağışla birlikte 4 derece kadar düştü. Sadece İstanbul değil bugün Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir illerinde de kuvvetli yağış var. Twitter

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İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU : İstanbul'un saatlik hava durumu tahminine göre yağış aralıklarla yarın sabah 09.00'a kadar devam edecek. Yarın sabah saatlerindeki yağmurdan sonra sağanak duracak. Perşembe günü İstanbul'da bulutlu bir hava hakim olacak, cuma günü ise güneş çıkacak. Cumartesi günü hava sıcaklığı 17 dereceye, pazar günü ise 20 dereceye çıkacak. Twitter

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ANKARA HAVA DURUMU 29 MART'A DİKKAT : Meteorolojinin yayınladığı hava durumu tahmininde bugün Marmara ve Akdeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağışların 29 Mart Perşembe günü Ankara'da etkili olacağı uyarısı var. Yağışlar perşembe günü Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Konya, Aksaray başta olmak üzere geniş bir bölgede etkili olacak. Twitter

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