Hava değişimine çıkan Kayserili askerden haber alınamıyor!

DİYARBAKIR Eğil'e bağlı Sarıca Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan Doğan Cerit'e (20), psikolojik sorunları nedeniyle 1 ay hava değişimi izni verildi. Kayseri'de bulunan evine gitmek üzere 4 Ağustos'ta yola çıkan Doğan'dan 3 gündür haber alınamıyor.

Hava değişimine çıkan Kayserili askerden haber alınamıyor!

Kayseri'de oturan Doğan Cerit, Bilecik'te acemi birliği görevini yaptıktan sonra usta birliği için Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Sarıca Jandarma Karakolu'na gitti. Psikolojik sorunları olan Cerit, 1 ay sonra hava değişimi iznine çıkarıldı. 1 aylık hava değişimi izni için Kayseri'deki evine gelmek üzere birliğinden çıkan Doğan Cerit, karakola çağrılan araç ile toplanma merkezine götürüldü. Burada yaklaşık 2 gün bekletilen Cerit, geçen 4 Ağustos'ta Diyarbakır otobüs terminaline gitmek üzere yola çıktı. Ancak Doğan Cerit'ten bir daha haber alınamadı.

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Hava değişimine çıkan Kayserili askerden haber alınamıyor!

Cerit Ailesi, oğullarına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, henüz Doğan Cerit'in izine rastlamadı. Oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen Rahşan Cerit, şunları söyledi: "Çocuğum Eğil Sarıca Karakolu'na göreve gitti. Bir süre sonra ben çocuğuma ulaşamayınca karakolu aradım. Bana 'Çocuğunuz hava değişimine gitti' dediler. Ben de 'Neden haberim yok?' deyince, 'Toplanma merkezine gitti' dediler. Bu arada yine çocuğumu aradım, ulaşamayınca, toplanma merkezini aradım. Çocuğumla orada konuştum. Bana, 'Anne ben geleceğim' dedi. En son Cumartesi günüydü 'Saat 20.00'ye bana bilet al' dedi. Biz de gittik biletini aldık, birkaç sefer yine aradık, ulaşamadık sonra saat 18.30 gibi askeriyeden çıktığını söylediler.

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Hava değişimine çıkan Kayserili askerden haber alınamıyor!

Oğlumu aradığımda saat 18.45'ti, 'Anne 15-20 dakikaya terminalde olurum' dedi. Daha sonra kendisine ulaşamadım. Otobüs şirketinden bizi aradılar, 'Yolcunuz otobüse binmedi' dediler. Tekrar askeriyeyi aradık, toplanma merkezini, 'Bizim çocuğumuz otobüse binmemiş nasıl olur böyle bir şey?' dedik. Onlar da 18.30'da çocuğumu araba çağırıp gönderdiklerini söylediler."

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Hava değişimine çıkan Kayserili askerden haber alınamıyor!

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile görüştüklerini ve polis ekiplerinin elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten anne Cerit, "Oğlum en son terminal ATM'sinde görülüyor. Şu ana kadar bir bilgi alınmaması benim kafama takılıyor. Telefon sinyalinden ulaşılamıyor mu?" ifadelerini kullandı. Gözyaşlarını tutamayan babaanne Meryem Cerit (63) ise yetkililere seslenerek, "Bir an önce torunumun bulunmasını istiyorum. Allah rızası için çocuğumun hiçbir sorunu yoktu, ailesine hiç dayanamazdı" dedi.

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