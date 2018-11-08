Hatice'nin gizlice videosu çekildi popo itirafı olay oldu

Evinin mutfağında bir şeyler yaparken arkadaşı tarafından habersizce görüntülenen Hatice'nin o sırada yaptığı 'popo itirafı' çok konuşulacağa benziyor.

Hatice'nin gizlice videosu çekildi popo itirafı olay oldu

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şarkıcı Hatice, şimdi de 'popo' itirafıyla konuşuldu. 39 yaşındaki şarkıcının Evinin mutfağında bir şeyler yaparken arkadaşı tarafından habersizce görüntülenen Hatice, kendisine yöneltilen 'popo' sorularından sıkıldığını anlatıyor.

113
Hatice'nin gizlice videosu çekildi popo itirafı olay oldu

Hatice, "Kızın biri, konser çıkışı 'Poponuz çok güzel, poponuzu nerede yaptırdınız?' diyor. 'Bir yerde yaptırmadım, sporla yapılan bir şey. Gel seni de çalıştırayım' cevabını verdim" ifadelerini kullanıyor. İşte o video...

213
Hatice'nin gizlice videosu çekildi popo itirafı olay oldu

TATİL GÖRÜNTÜLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU: Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yaz, siyah tanga bikinisiyle havuza atladığı anın videosunu paylaşmış, video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almıştı.

313
Hatice'nin gizlice videosu çekildi popo itirafı olay oldu

Yine sörf tahtası ve beyaz bikinisiyle paylaştığı video da bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro