Hatice'nin gizlice videosu çekildi popo itirafı olay oldu

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şarkıcı Hatice, şimdi de 'popo' itirafıyla konuşuldu. 39 yaşındaki şarkıcının Evinin mutfağında bir şeyler yaparken arkadaşı tarafından habersizce görüntülenen Hatice, kendisine yöneltilen 'popo' sorularından sıkıldığını anlatıyor.
Hatice, "Kızın biri, konser çıkışı 'Poponuz çok güzel, poponuzu nerede yaptırdınız?' diyor. 'Bir yerde yaptırmadım, sporla yapılan bir şey. Gel seni de çalıştırayım' cevabını verdim" ifadelerini kullanıyor. İşte o video...
TATİL GÖRÜNTÜLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU: Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yaz, siyah tanga bikinisiyle havuza atladığı anın videosunu paylaşmış, video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almıştı.
Yine sörf tahtası ve beyaz bikinisiyle paylaştığı video da bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
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